FENERBAHÇE’NIN ocak ayında Samsunspor’dan kadrosuna kattığı Anthony Musaba, Hollanda basınına verdiği röportajda transfer sürecini anlattı. Sarı-lacivertli ekibe imza atmadan önce NEC Nijmegen altyapısından tanıdığı Ferdi Kadıoğlu ile bir görüşme yaptığını söyleyen Musaba, “Hemen bu adımı atmamı tavsiye etti. Taraftarın beni kucaklayacağından emindi” dedi.

TARAFTARIMIZ ÇOK ÇILGIN

TAKIM arkadaşları arasında kendisini en çok şaşırtan ismin Marco Asensio olduğunu vurgulayan Hollandalı kanat, “Flemenkçe’yi mükemmel konuşuyor, sahada ise kusursuz bir yaratıcı. O adam topla her şeyi yapabiliyor. Orta sahamızın mimarı” yorumunu yaptı. Fenerbahçe taraftarının İngilizlerden on kat daha çılgın olduğunu da vurgulayan 25 yaşındaki futbolcu, sözlerini şöyle tamamladı: “2030’a kadar sözleşmem var. Mümkün olduğunca çok maç oynamak ve kupalar kazanmak istiyorum.”