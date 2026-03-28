Uruguay, hazırlık maçında İngiltere ile 1-1 berabere kalırken, gecenin en dikkat çeken gelişmesi Fernando Muslera'nın milli takıma dönüşü oldu.

Galatasaray'dan ayrılarak Estudiantes'e imza atan 39 yaşındaki kaleci Fernando Muslera, Uruguay Milli Takımına geri döndü. Tecrübeli file bekçisi, İngiltere ile oynanan hazırlık maçında performansı ile izleyenlere resital sundu. Haziran 2022'den bu yana ilk kez Uruguay Milli Takımı formasını giyen Muslera'nın 3.5 sene sonra sahadaki performansı ve yaptığı kritik kurtarışlar, teknik heyet ve taraftarlar tarafından beğeniyle karşılandı.

İngiltere ile 1-1 berabere kalan Uruguay'da kalesine gelen 5 isabetli şutun 4'ünü kurtaran Muslera, 3 karşı karşıya pozisyonda rakiplerine geçit vermedi. 39 yaşındaki kaleci, 2.20 gol beklentisine ulaşan İngiltere'ye zor anlar yaşattı.

46 kez topla buluşan ve yüzde 63 pas isabeti ile oynayan tecrübeli file bekçisi, takımının oyun kurulumunda da etkili rol oynadı. Uzun aranın ardından sahaya çıkan Muslera'nın performansı dikkat çekerken, yaptığı kritik kurtarışlar teknik heyet ve taraftarlardan tam not aldı.