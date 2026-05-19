Restoranlarda yaşanan servis gecikmeleri hemen herkesin sabrını zorlar. İspanya'da yaşanan bir olay, bu sabrın sınırlarının nereye kadar uzanabileceğini gözler önüne serdi. Bir grup müşteri, istedikleri hesabın uzun süre gelmemesi üzerine restorandan ödeme yapmadan ayrıldı; üstelik arkalarında tartışma yaratacak bir not bırakarak...

"Faturayı birkaç kez istedik, ödemiyoruz'

Sektördeki ilginç olayları ve çalışan haklarını paylaşmasıyla tanınan "Soy Camarero" adlı X (Twitter) hesabı, masada bırakılan o sıradışı notun fotoğrafını paylaştı. Bir adisyon fişinin arkasına yazıldığı görülen notta şu çarpıcı ifadeler yer alıyordu:

"Faturayı birkaç kez istediğimiz ve getirilmediği için ödeme yapmadan gidiyoruz..."

Paylaşımda olayın tam olarak hangi restoranda yaşandığı ya da hesap tutarının ne kadar olduğu belirtilmedi. Ancak profil sahibi, ne olursa olsun zor şartlar altında çalışan restoran personeli için sosyal medya kullanıcılarından "biraz empati, saygı ve nezaket" talep etti.

Sosyal medya ayağa kalktı: Müşteri mi haklı, restoran mı?

Olayın işletme tarafı henüz sessizliğini korusa da, bu radikal müşteri davranışı internet dünyasında devasa bir tartışmanın fitilini ateşledi. Yorumlarda kullanıcılar adeta iki kampa ayrıldı:

Restoranı ve çalışanları savunanlar: "Olay çok basit. Eğer aceleniz varsa masada ağaç olmak yerine kalkar, kasaya gider ve doğrudan ödemenizi yaparsınız. Bu yapılan düpedüz hırsızlıktır."

Müşteriye hak verenler: "Yalan yok, bazı restoranlarda hesabı ödemek için o kadar çok bekletiliyorum ki bazen benim de aynısını yapasım geliyor."

Sektörel sorunlara değinenler: "Empati mi? Eğer yeterli hizmeti sunamıyorsanız, kapasitenizin üzerinde müşteri kabul etmeyin. Patronların az personelle çok iş yapmaya çalışmasının cezasını biz çekmek zorunda değiliz."

Son yıllarda dünya genelinde "hesap ödemeden kaçma" (dine and dash) vakalarının internette hızla yayıldığı bilinirken, bu olayın "protesto" niteliğindeki notu, restoran-müşteri ilişkilerindeki hizmet kalitesi sorununu yeniden masaya yatırdı.