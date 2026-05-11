Tahta mandallar nemi tuttuğu için çekmecenin içindeki ağır havanın azalmasına yardımcı oluyor. Bazı kişiler ise mandalların üzerine birkaç damla limon yağı veya lavanta yağı damlatıp daha ferah bir koku oluşturuyor.

EN ÇOK KAPALI ÇEKMECELERDE KULLANILIYOR

Uzun süre kapalı kalan mutfak çekmecelerinde zamanla ağır bir koku oluşabiliyor. Özellikle ahşap yüzeylerde biriken nem bu kokunun daha yoğun hissedilmesine neden oluyor. Tahta mandallar ise küçük yapıları sayesinde içerideki nemi çekerek kötü kokunun azalmasına yardımcı oluyor.

Yöntem en çok baharat çekmecelerinde, mutfak bezlerinin bulunduğu bölümlerde ve az açılan dolaplarda kullanılıyor. Bazı kişiler mandalları doğrudan köşelere bırakırken bazıları küçük keselerin içine koyuyor.

Uzmanlar bunun kalıcı bir çözüm olmadığını ancak kısa süreli koku problemi yaşayanlar için pratik bir yöntem olarak kullanılabileceğini belirtiyor.