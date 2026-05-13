İngiltere’nin Dorset bölgesindeki bir çiftlik evinde, mutfak tavanını yükseltmek isteyen bir çiftin başına gelenler, "şansın böylesi" dedirtti. Sıradan bir tadilat olarak başlayan kazı, İngiliz İç Savaşı’ndan kalma gizemli bir hazineyi gün yüzüne çıkardı.

KAZMA DARBESİYLE GELEN SERVET

South Poorton Çiftliği'nde yaşayan Robert ve Betty Fooks çifti, evlerini genişletmek ve tavan mesafesini artırmak için mutfağın beton zeminini kazmaya karar verdiler. Robert Fooks’un kazması, toprağın yaklaşık yarım metre altında sert bir cisme çarptı. Başta bir su borusuna çarptığını düşünen Fooks, toprağı temizlediğinde içinde 100 adet antik sikkenin bulunduğu sırlı bir çömlekle karşılaştı.

HEPSİNİ BİR KOVAYA DOLDURDULAR

O anları anlatan Betty Fooks, "Eşim kazarken bir şey bulduğunu haykırdı. Bulduğumuz tüm sikkeleri bir kovaya doldurduk, o an ne kadar değerli olduklarını bilmiyorduk" ifadelerini kullandı.

40 YILLIK POORTON

Bulunan bu etkileyici koleksiyon hemen British Museum'a gönderildi. Uzmanlar, sikkelerin İngiliz İç Savaşı’nın (1642-1651) en kanlı dönemlerinde, sahipleri tarafından korunmak amacıyla gömüldüğünü tespit etti.

"Poorton Sikke Definesi" olarak adlandırılan bu hazine, dönemin tarihine ışık tutan nadir parçalardan oluşuyor:

-I. James ve I. Charles dönemlerine ait altın sikkeler.

-. Elizabeth ile I. Mary (Kanlı Mary) dönemlerinden kalma gümüş yarım kronlar, şilinler ve altı pençiler.

MÜZAYEDEDE REKOR FİYATTAN ALICI BULDU

Temizlenen ve kimliklendirilen bu tarihi hazine, yakın zamanda Duke’s Müzayede Evi'nde açık artırmaya çıkarıldı. Koleksiyon, tarih meraklılarının yoğun ilgisiyle karşılaştı ve yaklaşık 75.000 dolar (yaklaşık 2.4 milyon TL) gibi yüksek bir bedelle alıcı buldu.

YERİN ALTINDAN TARİH ÇIKTI

Uzmanlar, bu sikkelerin 1642 ile 1644 yılları arasındaki kargaşa sırasında, parayı güvenli bir yerde tutmak isteyen bir toprak sahibi tarafından saklandığını düşünüyor. Ancak sahibinin bu paraları geri almaya asla fırsatı olmamış; ta ki 400 yıl sonra meraklı bir ev sahibi zemini kazana kadar.