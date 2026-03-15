Orta Doğu’da tırmanan askeri gerilim ve Hürmüz Boğazı’ndaki gemi trafiğinin felç olması, dünyanın en kalabalık ülkesi Hindistan’ı büyük bir enerji darboğazına sürükledi. Hindistan basınındaki son raporlara göre, ülke genelinde LPG stokları kritik seviyenin altına indi. Halkın "mutfaktaki yangın" olarak tanımladığı bu kriz, hükümeti alışılagelmişin dışında bir hamleye zorladı.

LPG’NİN İKİZİ: DME NEDİR?

Enerji piyasalarını yakından takip eden uzmanların aktardığına göre; Hindistan, dışa bağımlılığı azaltmak için Dimetil Eter (DME) karışımlı gaz kullanımını zorunlu hale getirmeye hazırlanıyor. Mevcut tüplerde ve ocaklarda herhangi bir teknik değişiklik gerektirmeyen bu yakıt, LPG’nin fiziksel özelliklerini taşıdığı için sektörde "ikiz yakıt" veya "yalancı LPG" olarak biliniyor.

STRATEJİK REZERVLER YETMİYOR

Uluslararası Enerji Ajansı (IEA) verilerine göre Hindistan, gaz ihtiyacının %60'ından fazlasını Orta Doğu üzerinden karşılıyor. Bölgedeki operasyonlar ve artan navlun maliyetleri, yerel fiyatları tetiklerken; hükümetin DME hamlesiyle hem maliyeti düşürmeyi hem de halkın gaz kuyruklarındaki öfkesini dindirmeyi hedeflediği öne sürülüyor.

SAVAŞIN FATURASI MUTFAĞA KESİLDİ

Analizler, ABD’nin İran hamleleri ve küresel ekonomik sarsıntının, Hindistan gibi enerji bağımlısı ülkelerde "gıda enflasyonunu" tetikleyeceğini gösteriyor. Yeni Delhi yönetiminin bu teknolojik "B planı", sadece bir enerji çözümü değil, aynı zamanda olası bir toplumsal patlamayı önleme girişimi olarak değerlendiriliyor.

DME NEDİR, GÜVENLİ Mİ?

Hindistan’ın "can simidi" olarak sarıldığı Dimetil Eter (DME), enerji dünyasında taşları yerinden oynatıyor. Peki, her gün kullandığımız LPG’den farkı ne? İşte bilmeniz gerekenler:

1. LPG’NİN "GENETİK" İKİZİ

DME, fiziksel özellikler bakımından LPG’ye o kadar benzer ki, halk arasında "yalancı gaz" olarak bilinir. Aynı basınç değerlerinde sıvılaşır, bu da mevcut tüplerin ve tankların hiçbir değişiklik yapılmadan kullanılabilmesi demektir.

2. NEDEN "DAHA TEMİZ" DENİLİYOR?

LPG’nin aksine DME, yandığında kurum veya is bırakmaz. Karbon emisyonu çok daha düşüktür. En büyük özelliği ise; sadece petrolden değil, kömürden, çöplerden ve hatta havadaki karbondioksitten bile üretilebilmesidir.

3. TEHLİKESİ VAR MI?

DME de tıpkı LPG gibi yanıcıdır ancak toksik değildir. Hindistan hükümetinin planı, %20 oranında DME’yi mevcut LPG ile karıştırarak piyasaya sürmek. Bu karışım, ocağın alev rengini veya yemek pişirme süresini değiştirmiyor; yani kullanıcı farkı anlamıyor bile!