Dijital ödemelerin hayatın her anına sızdığı bugünlerde, banka bilgilerini korumak bir hayatta kalma mücadelesine dönüştü.

Sosyal medyada yayılan "kartı folyoyla kapla" önerisi teknoloji dünyasını sarstı.

Günümüzde kullandığımız kartlar, radyo dalgalarıyla ödeme sağlayan RFID (radyo frekanslı tanımlama) teknolojisine sahip. Bu kolaylık, cihazla doğrudan temas kurmadan bilgi ele geçirmeyi amaçlayan "kablosuz bilgi çalma" yöntemine de kapı açıyor.

Alüminyum folyo, elektromanyetik sinyalleri engelleyen iletken bir barikat görevi görüyor.

Kartı folyo ile sararak, harici cihazların bilgiyi ele geçirmesini engelleyebilirsiniz. Özellikle kalabalık ortamlarda yetkisiz okuma olasılığını sıfıra indiriyor.

İletken malzemeler fiziksel olarak işe yarıyor ama dikkat!

Temassız karttan veri çalmak için gereken mesafe o kadar kısa ki, bu saldırılar sanıldığı kadar yaygın olmayabilir.

Interpol ve siber güvenlik devleri uyardı; hırsızlar artık tarama yapmak yerine "kimlik avı" gibi daha karlı yöntemlere sızıyor.