CHP’nin üç yıl önceki kongresi ile ilgili verilen mutlak butlan kararı Avrupa’da büyük yankı uyandırdı. Avrupa basını, "Türkiye’de mahkeme, ana muhalefet partisinin liderini yerinden uzaklaştırdı“ diye haberlerini vermeye başladı.

Gazeteler, televizyonlar, haber siteleri konuyu geniş olarak okurlarına duyuruyor. Alman TV’si ZDF, "Türkiye’de yargı bir yıldan uzun süredir CHP’yle uğraşıyor. Sert önlemler alarak yüzlerce parti üyesini ve çok sayıda belediye başkanını tutukladı. Aynı zamanda, parti lideri Özel ve selefi Kılıçdaroğlu'nun etrafındaki hizip arasında iç iktidar mücadeleleri de sürüyor” diye yazdı. ZDF, şunları ekledi:

KILIÇDAROĞLU’NUN HIRSLARI VAR

“Kılıçdaroğlu, on yıldan fazla bir süre en büyük muhalefet partisinin liderliğini yapmış ve 2023'teki ikinci tur seçimlerinde Cumhurbaşkanı Erdoğan'a yenilmişti. Özel, uzun süredir parti lideri olan Kılıçdaroğlu'nun yerini almış ve partiyi yeniden yönlendirmişti. CHP içinde sınırlı desteğe sahip olmasına rağmen, Kılıçdaroğlu'nun parti içinde hâlâ hırsları olduğu söylentileri vardı".

ARD televizyonu da benzer yorumlarda bulundu ve “CHP’de içerideki tartışmaların yanı sıra parti dışarıdan da baskı altında. Yargı, CHP’ye karşı büyük çaplı eylemler yürütüyor. Hukuki süreç ise eski partililer tarafından başlatılmıştı. Karara göre, eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu, Özel’in yerine geçici olarak CHP’nin liderliğini üstlenecek” diye yazdı.

HANDELSBLATT: TÜRK TARİHİNDE KARA GÜN

Alman ekonomi gazetesi Handelsblatt, karara ve gelişmelere geniş yer ayırdı. CHP’den gelen tepkiler ve son gelişmeleri değerlendiren Handelsblatt, siyaset bilimci Berk Esen’in, “Bu Türk tarihinde karanlık bir gün” sözlerini büyüttü. Gazete, “Seküler parti CHP, bir yılı aşkın süredir baskı altında ve kendisini hükümetin siyasi amaçlı bir kampanyasının kurbanı olarak görüyor” yorumunu yaptı.

DIE ZEIT: ERDOĞAN’IN SEÇİMİ DAHA RAHAT

Etkin siyasi Alman gazetesi Die Zeit de, mutlak butlanı geniş bir haberle duyurdu. Die Zeit, “Özel'in görevden alınmasıyla Erdoğan'ın yeniden seçilme şansının artması muhtemel. CHP, 2025'te önemli bir farkla önde olduktan sonra, son anketlerde iktidardaki AKP'ye karşı hafif bir üstünlük sağladı” şeklinde yazdı.

Almanya’nın en çok okunan gazetesi Bild, mahkemenin CHP kongresinde bazı delegelerin rüşvet karşılığı satın alındığı iddiasıyla mutlak butlan kararı verdiğini yazdı. Bild, mahkemenin kararının finans piyasalarını olumsuz etkilediğini, İstanbul Borsası’nın yüzde altı düşerek otomatik durdurma sisteminin devreye girdiğini belirtti.

Karar, Avusturya, Hollanda, Belçika, Fransa, İsviçre ve İngiltere basınında da geniş yer alıyor.