Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 36. Hukuk Dairesi, CHP'nin 2023 kurultayını hukuken geçersiz sayarak Genel Başkan Özgür Özel'in görevden uzaklaştırılmasına ve eski genel başkan Kemal Kılıçdaroğlu'nun "tedbiren" göreve iadesine hükmetti.

Gelişmenin ardından muhalefet partilerinden peş peşe açıklamalar gelirken sekiz parti olağanüstü toplanma kararı aldı.

DEM Parti Eş Genel Başkanları Tülay Hatimoğulları ve Tuncer Bakırhan, CHP Genel Başkanı Özgür Özel'i telefonla arayarak destek mesajı verdi.

Eş Genel Başkanlar, CHP lideri Özgür Özel'e desteklerini ve dayanışma duygularını iletti.

İYİ Parti Genel Başkanı Müsavat Dervişoğlu, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada karara sert tepki gösterdi.

Dervişoğlu, "Millet iradesine karşı yapılan demokrasi dışı her türlü müdahaleye sonuna kadar karşıyız. Bizim gözümüzde alınan butlan kararının kendisi mutlak butlandır" ifadelerini kullandı.

Yeniden Refah Partisi (YRP) Genel Başkanı Fatih Erbakan da siyasetin yargı eliyle şekillendirilmesine karşı olduklarını söyledi.

Erbakan açıklamasında, çözüm merciinin mahkemeler değil millet olduğunu belirterek erken seçim çağrısı yaptı.

Demokrat Parti Genel Başkanı Gültekin Uysal, kararın Türk demokrasisinin işleyişine açık müdahale anlamına geldiğini savundu.

Uysal, siyasi partilerin sorunlarını çözme yerinin mahkemeler değil kongreler olduğunu ifade etti.

PARTİLER OLAĞANÜSTÜ TOPLANIYOR

Kararın ardından çok sayıda muhalefet partisi acil toplantı kararı aldı.

İYİ Parti Başkanlık Divanı ve Meclis Grubu, 22 Mayıs Cuma günü olağanüstü toplanacak.

Zafer Partisi Genel Başkanı Ümit Özdağ Ankara'ya dönerek Başkanlık Divanı'nı acil gündemle toplayacak.

Gelecek Partisi yönetimi, Genel Başkan Ahmet Davutoğlu başkanlığında bir araya gelecek.

Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan kurmaylarıyla genel merkezde toplantı yaptı.

DEVA Partisi yönetimi de karar sonrası değerlendirme toplantısı gerçekleştirecek.

Anahtar Parti Başkanlık Divanı, Genel Başkan Yavuz Ağıralioğlu başkanlığında olağanüstü toplandı.

Türkiye İşçi Partisi Parti Meclisi'nin de karar sonrası olağanüstü toplantı kararı aldığı bildirildi.

Milli Yol Partisi ise Başkanlık Divanı, 22 Mayıs'ta saat 15.00'te olağanüstü toplantıya çağrıldı.