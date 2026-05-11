Paketlerde ilk gün tüketilmesi planlanan muzlar daha sarı ve olgun şekilde hazırlanırken, sonraki günler için ayrılan muzlar daha yeşil bırakılıyor. Böylece tüm muzların aynı anda kararmasının önüne geçiliyor ve kullanıcılar her gün tüketim için uygun seviyede bir muz bulabiliyor. Sistem özellikle evlerde yaşanan meyve israfını azaltmak amacıyla geliştirildi.

ÖZELLİKLE TEK YAŞAYANLAR TERCİH EDİYOR

Güney Kore’de bazı market zincirlerinde satışa sunulan bu paketler kısa sürede yaygınlaştı. Özellikle tek yaşayan kişiler ve küçük aileler, muzların daha uzun süre tüketilebilir halde kaldığını söylüyor. Normal paketlerde muzların birkaç gün içinde aynı anda olgunlaşması sorun yaratırken, bu yöntemde tüketim süresi haftaya yayılıyor.

AMAÇ MEYVE İSRAFINI AZALTMAK

Uzmanlara göre muzların aynı anda olgunlaşması, büyük bölümünün tüketilemeden çöpe gitmesine neden oluyor. Geliştirilen sistem ise muzların farklı günlerde olgunlaşmasını sağlayarak israfı azaltmayı hedefliyor. Özellikle sıcak havalarda hızlı kararan muzların daha uzun süre dayanması amaçlanıyor.