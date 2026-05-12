Türkiye’nin bugüne kadar 1 milyar 63 milyon dolar yatırım ve yardım yaptığı Somali, diplomatik pasaport sahipleri de dahil bütün Türk vatandaşlarından vize istiyor. Geçen hafta TBMM’de benimsenen yasa ile 30 milyon dolar daha yardım yapacağımız Somali, Türk vatandaşlarının vize başvurularını en erken 10 günde sonuçlandırıyor, noter onaylı evraklar istiyor ve 60 dolar da ücret alıyor.

Dışişleri Bakanlığı’nın “Türk Vatandaşlarının Vize Rejimi’’ listesinde Somali için, “Umuma Mahsus, Diplomatik, Hizmet ve Hususi Pasaport hamilleri vizeye tabidir’’ denildi. Türkiye de mütekabiliyet uyarınca Somali vatandaşlarına vize uyguluyor. Ankara’daki Türk Somali Dostluk Derneği de bu ülkeye gidecek Türk vatandaşlarına, “Vize Ankara’dan alınmalıdır, Somali sınır kapısında vize vermiyor’’ uyarısı yaptı.

“SKANDAL UYGULAMA’’

TBMM Dışişleri Komisyonu üyesi Eskişehir Milletvekili Utku Çakırözer SÖZCÜ’ye yaptığı açıklamada, “Bu bir skandal, bizim avucumuza bakan bir ülke vatandaşımıza vize uyguluyor biz de hesap sormuyoruz. Milyarlar akıttık ne oldu KKTC’yi mi tanıdılar? Vizeyi kaldırsa kapıları sonuna kadar açsa kaç Türk Somali’ye gider. Ancak önemli olan rencide edici boyutu da aşan bu tavırdır’’ dedi.

NELER YAPTIK?

Türkiye bugüne kadar Somali’ye maddi manevi önemli destekler verdi ve şu yardımları yaptı:

MADDİ YARDIM: IMF’in destek programına 3.5 milyon dolar katkı verdik. 30 milyon dolarlık dilimler halinde maddi katkı devam ediyor. Yatırım ve nakdi yardımlar 1 milyar 63 milyon dolara ulaştı.

HASTANE: Somali’de 13 bin 500 metrekarelik hastane, “Zemzem’’ adıyla bir üniversite ve “Aden Add Havalimanı’’nı yaptık. Başkent Mogadişu’da da süt yoğurt ve dondurma fabrikası kuruldu.

ÇAĞRIBEY: Oruç Reis sismik araştırma gemisi Somali denizlerinde 234 gün inceleme yaptı. Çağrıbey gemisi de 53 gün süren yolculuk ve Altan, Korkut ve Sancar adlı destek gemileri ile birlikte Somali’ye gitti. Arap Denizi’nde 288 gün sürecek sondaja başladı.

DONANMA: TCG Göksu, Bayraktar, Bartın ve Yüzbaşı Güngör savaş gemileri Somali denizlerinde korsanlar ile mücadele ediyor ve sondaj yapan Çağrıbey’i koruyor.

ARSA BAĞIŞI: Somali’ye Ankara İncek’te Büyükelçilik yapılması için 5 bin metrekare arsa bağışladık. Arsaya 3 bin metrekarelik büyükelçilik binasını da Türkiye yapacak. Somali hükümeti isterse arsa ve binayı satacak.

ASKERİ ÜS: Türkiye Mogadişu’da 50 milyon dolar harcayarak Askeri Eğitim Üssü kurdu, 2017’den bu yana Somali ordusuna terörle mücadele ve Eş-Şebab örgütüne karşı eğitim veriliyor.

UZAY ÜSSÜ: Somali’de Hint Okyanusu kıyısında 900 kilometrekarelik bir alanda ‘’Uzay Üssü’’ de kuruyoruz. Ekvatora yakınlığı nedeniyle uydular buradan fırlatılacak.

Üç aşı istiyor

Somali turistik vize için nüfus cüzdanı fotokopisi, otel rezervasyonu ve uçak bileti ile Sarıhumma, Hepatit ve Tetanos aşısı yaptırılmasını istiyor. Ticari vize için ise davet mektubu, ticaret odası faaliyet belgesi, maaş bordrosu, nüfus cüzdanı fotokopisi, otel rezervasyonu, ticaret sicil gazetesi fotokopisi, SSK işe giriş belgesi, İmza sirküleri, Vergi levhası fotokopisi ve uçak bileti isteniyor.