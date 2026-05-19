Baltık bölgesinde NATO hava sahası koruma görevindeki bir Romanya F-16 savaş uçağı, Estonya'nın güney sınırlarında Ukrayna'ya ait olduğu tahmin edilen bir insansız hava aracını düşürdü.

Estonya Savunma Bakanı Hanno Pevkur İHA'nın izlediği rota sebebiyle "İHA'yı indirmemiz gerektiğine karar verdik" dedi.

Associated Press ajansına konuşan Pevkur bu aracın büyük olasılıkla bazı Rus hedeflerini vurmak için tasarlandığını dile getirdi.

Bu olay Ukrayna'nın Rus enerji tesisleri ile silah fabrikalarına yönelik artan İHA saldırılarının NATO topraklarına taştığı son örnek oldu. Pazar günü de Moskova yakınlarında üç kişi dahil olmak üzere toplam dört kişinin ölümüne yol açan büyük bir Ukrayna saldırısı gerçekleşmişti.

Savunma Bakanı Pevkur Kiev yönetimine dikkatli olmaları yönünde uyardı. Pevkur, "Mesajlarımız değişmedi. Ukraynalılara her zaman Rus mevzilerini veya Rus hedeflerini vururken bu rotaların NATO topraklarından mümkün olduğunca uzak olması gerektiğini söyledik" dedi.