NBA tarihinde eşcinsel olduğunu açık şekilde kamuoyuyla paylaşan ilk aktif oyuncu olan Jason Collins, bir süredir mücadele ettiği 4. evre glioblastoma nedeniyle 47 yaşında yaşamını yitirdi.

Collins ailesi tarafından açıklamada, eski NBA oyuncusunun ileri seviye bir beyin kanseri türü olan 4. evre glioblastoma nedeniyle hayatını kaybettiği duyuruldu. NBA kariyerinde toplam 13 sezon geçiren Jason Collins, altı farklı takımın formasını giydi. Collins, 2013 yılında eşcinsel olduğunu kamuoyuna açıklayarak büyük yankı uyandırmıştı.

Ailesi tarafından NBA aracılığıyla yayımlanan açıklamada şu ifadeler kullanıldı:

"Jason, beklenmedik şekillerde insanların hayatlarına dokundu ve onu yakından tanıyanlar ile uzaktan hayranlık duyan herkes için ilham kaynağı oldu. Son sekiz ay boyunca gösterilen sevgi, dualar ve Jason'a destek olan herkes için minnettarız. Ayrıca doktorları ve hemşirelerinden aldığı olağanüstü tıbbi bakım için de teşekkür ediyoruz. Ailemiz onu derinden özleyecek."