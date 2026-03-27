Uluslararası veri platformu Numbeo, 2026 yılına ait Yaşam Kalitesi Endeksi sonuçlarını yayımladı. Güvenlikten sağlık hizmetlerine erişime, satın alma gücünden trafik yoğunluğuna kadar birçok kriterin değerlendirildiği araştırma, hem Türkiye hem de dünya genelinde dikkat çeken sonuçlar ortaya koydu.

BURSA ZİRVEYE YERLEŞTİ

Araştırmaya göre Bursa, elde ettiği yüksek puanla Türkiye’nin yaşam kalitesi en yüksek şehri oldu. Küresel sıralamada da 16’ncı sıraya yükselen Bursa, bu başarısıyla yalnızca Türkiye’deki büyük şehirleri değil, pek çok uluslararası metropolü de geride bıraktı.

Uzmanlar, Bursa’nın başarısında sanayi ile doğa arasındaki dengeyi koruması, ulaşımın görece rahat olması ve yaşam maliyetlerinin büyük şehirlere kıyasla daha dengeli seyretmesinin etkili olduğunu belirtiyor.

BÜYÜKŞEHİLER LİSTEDE GERİLEDİ

Türkiye sıralamasında Bursa’nın ardından Antalya ve İzmir gelirken, başkent Ankara ile İstanbul’un daha alt sıralarda yer alması dikkat çekti.

Uzmanlara göre bu gerilemenin arkasında özellikle, yüksek kira fiyatları, artan yaşam maliyetleri ve yoğun trafik sorunu gibi faktörler bulunuyor. Büyükşehirlerde yaşam maliyetlerinin gelirle dengelenememesi, endeks puanlarını aşağı çeken en önemli unsurlar arasında gösteriliyor.

HOLLANDA ŞEHİRERİ KÜRESEL LİSTEDE ÖNE ÇIKTI

Küresel sıralamada ise Lahey zirvede yer aldı. Onu Utrecht ve Eindhoven takip etti. İlk 5 sıranın tamamının Hollanda şehirlerinden oluşması, ülkenin yaşam kalitesi açısından güçlü konumunu bir kez daha gözler önüne serdi.

İLK 20'DE HANGİ ŞEHİRLER VAR?

2026 yılı Yaşam Kalitesi Endeksi’ne göre dünyanın en yaşanabilir 20 şehri şöyle sıralandı:

Lahey

Utrecht

Eindhoven

Groningen

Rotterdam

Lüksemburg

Viyana

Amsterdam

Gent

Nürnberg

Kopenhag

Münih

Valencia

Göteborg

Basel

Bursa

Antalya

İzmir

Ankara

İstanbul