Uluslararası yükseköğretim standartlarını belirleyen QS, bugüne kadarki en kapsamlı çalışması olan 2026 raporunu kamuoyuna duyurdu. Beş ana alan ve 55 alt bölümde yapılan değerlendirmeler; akademik itibar, işveren itibarı, makale başına atıf sayısı, H indeksi ve uluslararası araştırma ağı olmak üzere beş temel gösterge üzerinden gerçekleştirildi.

ODTÜ TÜRKİYE SIRALAMASINDA LİDERLİĞE YÜKSELDİ

QS 2026 sonuçlarına göre ODTÜ, dünya genelinde 269. sıraya yerleşerek Türkiye’nin en iyi üniversitesi unvanını kazandı. Toplam 48.5 puan alan ODTÜ’yü, 298. sıradaki İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) ve 323. sıradaki Koç Üniversitesi takip etti. Boğaziçi Üniversitesi ise 371. sırada yer alarak dördüncü basamakta kaldı.

İLK 500'E GİREN ÜNİVERSİTELER

Türkiye’den 11 üniversite farklı kategorilerde dünya genelinde ilk 500 bandına girmeyi başardı. Listenin üst sıralarında yer alan Türk üniversitelerinin puanları ve dünya sıralamaları şu şekilde tescillendi:

Orta Doğu Teknik Üniversitesi (ODTÜ): 269. Sıra (48.5 Puan)

İstanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ): 298. Sıra (45.8 Puan)

Koç Üniversitesi: 323. Sıra (43.1 Puan)

Boğaziçi Üniversitesi: 371. Sıra (40.3 Puan)

Sabancı Üniversitesi: 404. Sıra (37.2 Puan)

Bilkent Üniversitesi: 415. Sıra (36.6 Puan)

Hacettepe Üniversitesi: 571. Sıra (29.2 Puan)

İstanbul Üniversitesi: 628. Sıra (27.4 Puan)

Ankara Üniversitesi: 697. Sıra (25.1 Puan)

Yıldız Teknik Üniversitesi: 731-740. Sıra

Gazi Üniversitesi: 901-950. Sıra

Ege Üniversitesi: 1001-1200. Sıra

Gebze Teknik Üniversitesi: 1001-1200. Sıra

Marmara Üniversitesi: 1001-1200. Sıra

Atatürk Üniversitesi: 1201-1400. Sıra

Çukurova Üniversitesi: 1201-1400. Sıra

BEŞ TEMEL GÖSTERGE BELİRLEYİCİ OLDU

Sıralama belirlenirken üniversitelerin sadece genel performansları değil; sanat ve beşeri bilimler, mühendislik, tıp ve doğa bilimleri gibi 5 ana alan mercek altına alındı. YÖK verilerine göre, Türkiye'den Ankara, Bilkent, Boğaziçi, Gazi, Hacettepe, İTÜ, İÜ, Koç, ODTÜ, Sabancı ve YTÜ farklı kategorilerde dünya genelinde ilk 500 içerisine girmeyi başaran kurumlar oldu.