Evde uygulanan yöntemlerden biri için yarım limonun suyu ile 1 yemek kaşığı zeytinyağının karıştırılması öneriliyor. Hazırlanan karışımın saç diplerine parmak uçlarıyla masaj yaparak sürülmesi ve yaklaşık 20 dakika bekletildikten sonra saçın ılık suyla yıkanması tavsiye ediliyor.

Limonun saç derisindeki fazla yağı ve biriken kepek tabakasını azaltmaya yardımcı olabileceği belirtilirken, zeytinyağının ise saç diplerini nemlendirerek kuruluğu hafifletebildiği ifade ediliyor. Özellikle kaşıntı, beyaz döküntü ve saç derisinde gerginlik yaşayan bazı kişilerin bu yöntemi tercih ettiği konuşuluyor.

KEPEK NEDEN OLUŞUYOR?

Uzmanlara göre kepek oluşumunun en yaygın nedenleri arasında stres, yanlış şampuan kullanımı, saç derisinin aşırı yağlanması, yetersiz durulama ve mevsim değişiklikleri yer alıyor. Saç diplerinde biriken yağ ve ölü deri tabakasının zamanla beyaz parçacıklar halinde dökülmeye başladığı belirtiliyor.

UZMANLAR UYARIYOR

Uzmanlar, limonun hassas saç derilerinde tahrişe neden olabileceğini belirtiyor. Bu nedenle karışımın sık kullanılmaması ve uygulama sonrası saçın iyice durulanması gerektiği vurgulanıyor. Uzun süre geçmeyen yoğun kepek, kızarıklık ve saç dökülmesi gibi durumlarda ise dermatoloji uzmanına başvurulması öneriliyor.