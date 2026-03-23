16-22 Mart haftasına ait reyting sonuçları açıklandı ve televizyon dünyasında dengeler tamamen değişti. Ramazan Bayramı nedeniyle birçok dizinin yayınlanmaması, izlenme oranlarını doğrudan etkiledi.
Özellikle önceki haftalarda zirveyi kimseye bırakmayan yapımların ekrana gelmemesi, listede sürpriz bir liderin ortaya çıkmasına neden oldu. Bu fırsatı iyi değerlendiren Sevdiğim Sensin, haftayı zirvede tamamlayarak dikkatleri üzerine çekti.
İşte 16-22 Mart haftasının en çok izlenen dizileri:
Total:
Sevdiğim Sensin
Abi
Yeraltı
Teşkilat
Halef: Köklerin Çağrısı
AB:
Yeraltı
Sevdiğim Sensin
Teşkilat
Abi
Eşref Rüya
ABC1:
Sevdiğim Sensin
Yeraltı
Abi
Teşkilat
Eşref Rüya