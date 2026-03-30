Victor Osimhen’in şok sakatlığı Galatasaray’da “Eyvah! Şimdi ne olacak?” tedirginliği yarattı. 4-6 hafta sahalardan uzak kalması beklenen Nijeryalı yıldızın yokluğunda kimin oynayacağı merak konusu. Okan Buruk formsuz İcardi yerine Barış Alper’i santrfora çekmeyi planlarken, sarı-kırmızılı takımda bir döneme damga vuran Necati Ateş böyle bir kararın “Büyük hata” olacağını savundu. Uzun yıllar Fatih Terim’in de yardımcılığını yapan Necati Ateş, SÖZCÜ’ye şu özel açıklamalarda bulundu:

“Elinde İcardi gibi bir golcü varken, Barış Alper’i forvette oynatırsan sezonun kalan kısmı için İcardi’yi kaybedersin! Sonrasında İcardi’den bir şey beklemen zor. Ama tabii onun da özveride bulunması şart. Takıma liderlik yapmak zorunda. ‘Geçmişte oynadım, şimdi az oynuyorum’ gibi sözleri geride bırakması lazım. İcardi’nin sorunu mental, őziksel değil. Çünkü Süper Lig’de o eksikliği iyi kapatıyor. Yeter ki oynamak istesin. Sadece bu yeteneğiyle 20 tane gol atar. O kadar yetenekli yani. Tekrar eski günlerine dönmesi adına da Osimhen’in yokluğu fırsat.”

"Osimhenli ve Osimhen’siz Galatasaray arasında şöyle bir fark var. Osimhen oynadığında takım üçüncü bölgede çok iyi pres yapıp rakibi çok çıkarmamaya çalışıyor. Ama İcardi sahadaysa Galatasaray, çok fazla pres yapmadan doğru bir konumlamayla galibiyetler çıkarabilir."

OSIMHEN HAALAND GİBİ

“Victor Osimhen dünyanın en iyi oyuncularından bir tanesi” diyen Necati Ateş, sözlerini şöyle sürdürdü: “Şu an kimin ayarında? Barcelona santrforsuz oynuyor. Real Madrid forvetsiz oynuyor, Mbappe’yi santrfor olarak düşünüyor. Onun için Mbappe gibi, Haaland gibi, Kane gibi bir oyuncu. Çok kıymetli bir oyuncuya sahip Galatasaray. Türkiye’deki herkes, Osimhen’in ne kadar kıymetli bir oyuncu olduğunu biliyor ve herkes de ona sahip olmak ister.”