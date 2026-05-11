Gaziantep’in Araban ilçesinde dehşet saçan Semih Ç. (31), kız arkadaşı Gülbahar Y.’yi (36) silah zoruyla kaçırıp taksi şoförünü rehin aldığı heyecan dolu kovalamacanın ardından yakalandı.

Olay, dün öğleden sonra bir taksi çağırma uygulaması üzerinden gelen ihbarla başladı. Adrese giden şoför Ramazan Yıldırım (58), elinde pompalı tüfekle kız arkadaşını tehdit eden Semih Ç. ile karşılaştı. Namluyu bu kez şoföre çeviren şüpheli, kurbanını da yanına alarak araca bindi ve Gaziantep kent merkezine doğru sürmesini söyledi.

Yol boyunca sivil araç sürücülerini silahla tehdit ederek yol açtıran Semih Ç., kendisini takip eden polis ekiplerine de ateş açarak kaçışını sürdürdü.

ŞOFÖRÜN TÜFEĞİ ALMAYA ÇALIŞTIĞI ANLAR SANİYE SANİYE KAYDEDİLDİ

Yavuzeli güzergahında kurulan barikatları aşan şüpheli için Gaziantep girişindeki Karacaahmet Mahallesi’nde geniş güvenlik önlemleri alındı. Polis ekiplerince önü kesilen taksi durdurulduğunda, Semih Ç. çatışmaya devam etti. Emniyet güçlerinin havaya uyarı ateşi açtığı o kritik saniyelerde, parmağından yaralanan taksi şoförü Ramazan Yıldırım’ın canını dişine takarak arka koltuktaki tüfeği almaya çalıştığı anlar araç içi kamerasına saniye saniye yansıdı.

Şoförün bu kahramanca müdahalesi ve polisin kararlı operasyonuyla şüpheli yakalanırken, rehin tutulan Gülbahar Y. ve şoför Yıldırım sağ salim kurtarıldı. Gözaltına alınan zanlının emniyetteki işlemleri sürerken, taksicinin tüfeği kapmaya çalıştığı görüntüler sosyal medyada geniş yankı uyandırdı.