İsrail Başbakanı Benyamin Netanyahu hakkında sosyal medyada yayılan İran'ın misilleme saldırılarında "öldürüldü" iddialarının ardından Netanyahu’nun resmi hesabından kısa bir video paylaşıldı.

Paylaşılan yaklaşık 10 saniyelik videoda bir kafede kahve aldığı görülen İsrail Başbakanı, sosyal medyada daha önce ortaya atılan "basın toplantısının yapay zeka ile üretildiği ve videoda altı parmağı göründüğü" iddialarına göndermede bulunarak parmaklarını kameraya gösterdi.

İsrail halkına dışarı çıkıp temiz hava alma tavsiyesinde bulunan Netanyahu, buna karşın "korunaklı alanlara" yakın kalmaları gerektiğini söyledi.

YENİ TARTIŞMA BAŞLATTI

Ancak Netanyahu'nun bu videosu sosyal medyada yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.

Bazı kullanıcılar, Netanyahu’nun kahveden yudum aldıktan sonra ağzını silmemesi ve bardaktaki kahve miktarının değişmemesine dikkat çekti.