Nevşehir’de bir hasta ihbarına giden sağlık ekipleri, müdahale ettikleri kadının çocukları arasında çıkan bıçaklı kavganın ortasında kalarak korku dolu anlar yaşadı. 2000 Evler Mahallesi Nursultan Nazarbayev Caddesi üzerinde meydana gelen olayda, tansiyonu yükselen N.Ö. isimli kadına yardım etmek amacıyla eve giden 112 Acil Sağlık personeli, görevlerini yaptıkları sırada beklenmedik bir şiddetin hedefi oldu.

Kadının çocukları E.Ö. ve Y.Ö. arasında henüz belirlenemeyen bir sebeple başlayan tartışma kısa sürede büyüyerek bıçaklı kavgaya dönüştü. Çıkan arbededen korkan ve can güvenliklerinden endişe eden sağlık çalışanları dışarı çıkmak istese de, öfkeli kardeşler tarafından rehin alınarak evden ayrılmalarına izin verilmedi.

POLİSİN MÜDAHALESİYLE KURTULDULAR

İçeride mahsur kalan sağlık görevlilerinin durumu emniyet güçlerine bildirmesi üzerine bölgeye çok sayıda polis ekibi sevk edildi. Polisin müdahalesi neticesinde rehin tutulan sağlık personeli sağ salim kurtarılırken, birbirlerine bıçakla saldıran ve ekipleri alıkoyan E.Ö. ile Y.Ö. kıskıvrak yakalanarak gözaltına alındı.

Olayın yankıları hastane sürecinde de devam etti; sağlık kontrolü için hastaneye getirilen şüphelilerin yakınları, o anları görüntülemek isteyen basın mensuplarına saldırı girişiminde bulundu. Yaşanan gerginlik ve arbedenin ardından, hem görev başındayken hürriyetlerinden yoksun bırakılan sağlık ekiplerinin hem de darp girişimine maruz kalan gazetecilerin şahıslardan şikayetçi olduğu öğrenildi.