A Milli Takımımız, 2026 Dünya Kupası Elemeleri play-off yarı finalinde Romanya'yı 1-0 yenerek finale yükseldi. Ay-yıldızlıları play-off finalinde Kosova'nın rakibi yapan golü ise Arda Güler'in müthiş asistinde Ferdi Kadıoğlu kaydetti.

Karşılaşmanın ardından eski futbolcu ve yorumcu Nihat Kahveci, Ferdi Kadıoğlu'na övgü dolu ifadeler kullandı. Kahveci'nin yorumlarından öne çıkanlar şöyle:

"Böyle maçları oynamak kolay değil. Rakipten gol yememek, az pozisyon vermek ve aynı zamanda bol pozisyon üretmek ciddi bir iş. Bu maçlarda çok koşacaksın, bizimkiler koştular. Mücadele edeceksin, ettiler. Topun olduğu yerde üç kişiyle basacaksın, bastılar.

"ÜRETİLMİŞ EN İYİ ROBOT"

Fenerbahçe döneminden beri hep söylerim; son yılların üretilmiş en iyi 'robotu' Ferdi. Bugün güncellemelerini de yenilemiş, 2026 yılında 'en iyi üretilmiş robot benim' dercesine oynadı. Robot gibi; sol bek, sol ön, merkez, iç... Sıfıra inip orta kesen, Kenan'la uyumlu, işin defansını yapan ve ofansta da bir o kadar şık kontrol ve bitiricilikle oynayan bir adam. Attığı gol bir golden, bir maçtan fazlasıydı. Anlamı çok büyük."