Erzurum'da sabah saatlerinde işe ve okula gitmek için evlerinden çıkan vatandaşlar büyük bir sürpriz yaşadı. Kent merkezi ile Palandöken Kayak Merkezi'nde aniden lapa lapa kar yağışı başladı. Yaklaşık 15 dakika boyunca etkili olan sürpriz yağış, kısa süreliğine kenti etkisi altına aldı.
Yaşanan bu gelişmenin ardından Meteoroloji Erzurum 12'nci Bölge Müdürlüğü, bölge genelindeki hava durumuna ilişkin güncel değerlendirmelerini paylaştı. Yapılan son tahminlere göre havanın parçalı ve çok bulutlu, aralıklarla karla karışık yağmurlu geçeceği bildirildi.
Hava sıcaklıklarının mevsim normallerinin altında seyretmeye devam edeceği öngörülen bölgede, vatandaşlar yaşanabilecek olası çığ tehlikesine karşı dikkatli ve tedbirli olmaları konusunda uyarıldı.