

Ticaret Bakanı Ömer Bolat, Independent Türkçe’ye verdiği özel röportajda, Türkiye’de şirket kuruluş süreçlerinin tamamen elektronik ortama taşınacağını duyurdu. Bakan Bolat’a göre, girişimciler artık notere veya ticaret sicil müdürlüğüne gitmeden, bilgisayarları veya mobil cihazları üzerinden elektronik imza ya da mobil imza kullanarak şirket kurabilecek.

Bakan, bu çalışmaların “son aşamaya geldiğini” belirterek, şirket kuruluşuyla ilgili ödemelerin de dijital platformlara taşınacağını açıkladı. Artık ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere tüm işlemler ev veya ofis ortamından tamamlanabilecek.

Bakan Bolat, “Şirket kuruluşlarında yapılacak tüm ödemelerin tamamen elektronik ortama taşınmasına yönelik çalışmalarımız devam etmektedir. Söz konusu çalışmalar artık son aşamaya gelmiş bulunmaktadır. Böylece, ticaret/ticaret ve sanayi odalarına yapılacak ödemeler de dahil olmak üzere tüm şirket kuruluş süreçlerini tamamen elektronik ortama taşınarak, ticaret sicili müdürlüğü veya herhangi bir kuruma gidilmesine gerek kalmaksızın elektronik imza veya mobil imzayla ev ya da ofisten şirket kurma imkanı getirilmiş olacaktır" ifadelerini kullandı.

DİJİTALLEŞME SADECE ŞİRKET KURULUŞUYLA SINIRLI DEĞİL

Bakan Bolat, şirket kuruluş süreçlerinin dijitalleşmesinin yanı sıra, ekonomik ve ticari gündemdeki kritik konulara da değindi.

Açıklamalarında öne çıkan başlıklar arasında:

Tekstil üretimi ve ihracatının desteklenmesi

Suriye ile ticaretin normalleşmesi

Gıda fiyat denetimlerinin güçlendirilmesi

Yapay zeka destekli ihracat uygulamaları

KOBİ’lerin finansmana erişiminin kolaylaştırılması yer alıyor.