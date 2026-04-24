MÜZİKLE BAĞI KÜÇÜK YAŞLARDA BAŞLADI
Tunceli kökenli olan Ceylan’ın müzikle bağı oldukça küçük yaşlarda başladı. Henüz 7 yaşındayken babasıyla birlikte Almanya’daki düğün salonlarında sahneye çıkarak ilk deneyimlerini kazandı. Sahneyle kurduğu bu erken bağ, onun yolunu belirledi; 1983’te katıldığı bir yarışmada birincilik elde etti ve hemen ardından 1984’te ilk albümünü çıkararak profesyonel müzik kariyerine güçlü bir adım attı.
Yıllar içinde pek çok albüm ve sinema filmiyle adından söz ettiren sanatçı, özellikle “Seni Sevmeyen Ölsün” albümüyle geniş kitlelere ulaşarak büyük bir başarı yakaladı. “Ah Gönlüm” albümü ise ona altın plak getirdi ve müzik dünyasındaki yerini daha da sağlamlaştırdı. İki kez Kral TV tarafından “En İyi Kadın THM Sanatçısı” seçilen Ceylan, 2019 yılında sanat hayatındaki 35. yılını kızı Melodi Bozkurt ile çıkardığı özel bir çalışmayla kutlayarak kariyerine anlamlı bir not daha ekledi.
SON HALİNİ GÖRENLER TANIYAMADI
Ceylan'ın son hali böyle görüntülendi. Öte yandan sanatçının estetikle ilgili açıklamaları da her geçen gün dikkat çekiyor. 2008 yılında burun estetiği yaptıran ve sonrasında birden fazla operasyon geçiren Ceylan, yaşadığı sağlık sorunlarını da daha önce açıklamıştı.
Sanatçı, burun yapısındaki değişiklikler nedeniyle nefes almakta zorlandığını, uçak yolculuğu sırasında yaşanan basınç nedeniyle kulak zarının yırtıldığını ve bu yüzden işitme problemi yaşadığını ifade etmişti.
2008 yılında “Şu anda duyma sıkıntısı yaşıyorum” diyen Ceylan, kulağına tüp takılacağını da belirtmişti. Kulakta çınlama ve uğultu yaşadığını söyleyen sanatçı, yaşadığı sürecin ameliyatlarla bağlantılı olduğunu dile getirmişti.
Geçtiğimiz aylarda estetik iddialarına da yanıt veren Ceylan, “Dolgu yaptırdım dediğimde eleştirildim ama saklamıyorum. Artık dolgu yaptırmıyorum, çünkü yüzüm kabul etmiyor. Sadece botoks yaptırıyorum” sözleriyle dikkat çekmişti.
