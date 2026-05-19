Yıllardır "Facebook artık eski gücünde değil" yorumları yapılsa da platform hâlâ dünyanın en çok kullanılan sosyal medya uygulaması konumunda bulunuyor. Salesforce verilerine göre Facebook, 3,1 milyar aylık aktif kullanıcı sayısıyla listenin ilk sırasında yer alıyor.

Meta çatısı altında bulunan WhatsApp ve Instagram ise yaklaşık 3’er milyar kullanıcıyla Facebook’u takip etti. Böylece şirket, sosyal medya dünyasındaki hakimiyetini sürdürdü.

YOUTUBE VE TIKTOK YARIŞI SÜRÜYOR

Video içerik platformu YouTube yaklaşık 2,5 milyar kullanıcıyla üst sıralardaki yerini korurken, kısa video formatıyla öne çıkan TikTok’un kullanıcı sayısının 2 milyara ulaştığı belirtildi. Çin merkezli platformun son yıllardaki hızlı yükselişi dikkat çeken detaylar arasında gösterildi.

X İLK 10’A GİREMEDİ

Elon Musk’ın büyük yatırımlarla yeniden şekillendirmeye çalıştığı X platformunun ise listenin ilk 10 sırasında yer alamadığı görüldü. Açıklanan verilere göre platformun yaklaşık 650 milyon kullanıcıya sahip olduğu belirtildi.

İŞTE EN ÇOK KULLANILAN SOSYAL MEDYA PLATFORMLARI...

1- Facebook — 3,1 milyar kullanıcı

2- WhatsApp — 3 milyar kullanıcı

3- Instagram — 3 milyar kullanıcı

4- YouTube — 2,5 milyar kullanıcı

5- TikTok — 2 milyar kullanıcı

6- WeChat — 1,4 milyar kullanıcı

7- Messenger — 1 milyar kullanıcı

8- Telegram — 1 milyar kullanıcı

9- Snapchat — 900 milyon kullanıcı

10- Reddit — 850 milyon kullanıcı

11- Douyin — 755 milyon kullanıcı

12- X — 650 milyon kullanıcı

13- Pinterest — 578 milyon kullanıcı

14- Threads — 400 milyon kullanıcı

15- LinkedIn — 310 milyon kullanıcı