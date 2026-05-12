Sınırsız yemek konseptli restoranların sayısı dünyanın dört bir yanında artışa geçmeye başladı. Tek ücret ödeyerek sınırsız şekilde yemek yiyip içecek içebildiğiniz bir konsept olan bu restoranlarda bazıları gerçekten sadece doyana kadar yemek yese de kimileri konseptten faydalanmak adına gerçekten kusana kadar yemek yiyebiliyor. Bir restoran da bu tutumun önüne geçmek için düğmeye bastı.

MÜŞTERİLERDEN KUSMA ÜCRETİ ALINACAK

İspanya'da sınırsız yeme-içme konseptine sahip bir restoran müşterilerine kuma cezası yansıtmaya başladı. Sınırsız sushi konseptli restoran fazla emek yiyen ve masada ya da tuvaletlerde kusma noktasına gelen müşterilerinden 'kusma ücreti' alacaklarını açıkladı.

İspanya'nın Sevilla kenti yakınlarında yer alan Sushi Toro isimli restoran, son günlerde ilginç bir durumla karşılaştıklarını açıkladı. Sınırsız sushi konsepti ile hizmet veren restoran son aylarda müşterilerinin çok fazla yediğini ve masalarda ya da tuvaletlerde kusma vakalarının ciddi şekilde artış gösterdiğini belirtti.

KENDİLERİNİ ZORLADIKLARINI AÇIKLADI

Restoran yönetimi sosyal medyada yaptıkları açıklamada, bazı müşterilerin sürekli sipariş vererek kendilerini zorladığını belirtti. Açıklamada "Kusana kadar yiyen müşteriler görüyoruz. Masalarda ve tuvaletlerde kusmukla karşılaştık" ifadelerine yer verdiler.

Restoran yetkilileri yaşanan bu tatsız durumun hijyen açısından da çalışanları için de ciddi bir sorun teşkil ettiğini belirtti. İşletme tarafından yapılan açıklamaya göre sorunun önüne geçmek adına 'kusma ücreti' uygulamasını başlatabilecekleri duyuruldu. Restoranda sınırsız yemek menüsünün fiyatı gün ve saate göre ortalama 16,90 euro ile 23,90 euro arasında değişiklik gösteriyor.

TÜRKİYE'DE BENZER BİR UYGULAMA VAR

Sınırsız yeme-içme konseptine sahip restoranlar son aylarda Türkiye'de de hızlı şekilde artışa geçmiş durumda. Sınırsız pizza, kanat, sushi, burger, kebap ve daha çok çok farklı yiyecek konseptine göre açılan restoranlarda bazı vatandaşlarımız sınırları zorlayarak yemek yiyor. Tabii ülkemizde bazı restoranlar 'sınırsız alınan gıdaların israfının önüne geçme' adı ile tabakta kalan her yemek için belirli bir miktarda ücret talep ederek doyma noktasına gelen kişilerin durmasını kolaylaştırıyor.