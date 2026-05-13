Almanya’da bir çocuk doktoruna yönelik ortaya atılan istismar iddiaları ülke gündeminde geniş yankı uyandırdı. Brandenburg eyaletinde görev yapan 45 yaşındaki doktorun, çocuklara yönelik cinsel suçlar kapsamında 130 ayrı vakadan yargılanacağı bildirildi.

İSTİSMAR 12 YIL BOYUNCA SÜRDÜ

Alman basınında yer alan haberlere göre, Potsdam Savcılığı tarafından hazırlanan iddianamede doktor hakkında “ağır çocuk istismarı” ve “tecavüz” suçlamaları yer aldı.

Şüphelinin Rathenow ve Nauen kentlerindeki hastanelerde görev yaptığı, suçlamalara konu olayların ise 2013 ile 2025 yılları arasında gerçekleştiği belirtildi. Savcılık, iddia edilen suçların önemli bölümünün doktorun görev başındayken işlendiğini öne sürdü.

BİR ANNENİN ŞİKAYETİ İLE ORTAYA ÇIKTI

Soruşturmanın, Kasım 2025’te bir çocuğun annesinin yaptığı şikâyet üzerine başlatıldığı öğrenildi. Gözaltına alınan doktorun o tarihten bu yana tutuklu bulunduğu aktarıldı.

Polis ekiplerinin soruşturma kapsamında çok sayıda dijital materyale el koyduğu, incelemeler sırasında başka çocuklara yönelik yeni istismar şüphelerine ulaşıldığı ifade edildi. Yetkililerin olası yeni mağdurları tespit etmek için çalışmalarını sürdürdüğü kaydedildi.

Öte yandan olayın kamuoyuna yansımasının ardından Havelland Klinik Grubu’nun da kurum içinde inceleme başlattığı bildirildi.