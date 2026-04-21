Bursa’nın Gemlik ilçesinde, Kaymakamlık tarafından 19–25 Nisan tarihleri arasında alınan yasaklama kararına rağmen, DEM Parti öncülüğünde düzenlenen yürüyüş dikkatleri üzerine çekti.

"ÖCALAN'A ÖZGÜRLÜK" YÜRÜYÜŞÜNE ENGEL OLUNMADI

Teröristbaşı Abdullah Öcalan’ın serbest bırakılması talebiyle gerçekleştirilen yürüyüşte, katılımcıların attığı sloganlara ve yasak kararına rağmen emniyet güçlerinin müdahale etmemesi, sosyal medyada geniş yankı uyandırdı. Kamuoyunda, "güvenlik riskleri" gerekçesiyle alınan yasak kararlarının neden uygulanmadığı sorusu öne çıkarken, güvenlik güçlerinin takındığı müsamahakâr tavır ciddi eleştirilere neden oldu.

MAAŞ ALAMAYAN MADENCİLERİN EYLEMİNDE MÜDAHALE VE GÖZALTI

Ankara’da bambaşka bir manzara yaşandı. Aylardır maaşlarını, kıdem ve ihbar tazminatlarını alamadıkları gerekçesiyle mücadele veren Doruk Madencilik işçileri, seslerini duyurmak ve taleplerini Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı’na iletmek amacıyla başkente giriş yaptı. Ancak işçilerin yürüyüşü, polis barikatlarıyla durduruldu ve sert bir müdahaleyle karşılaştı. Müdahale sırasında Bağımsız Maden-İş Genel Başkanı Gökay Çakır, örgütlenme uzmanı Başaran Aksu ve çok sayıda maden işçisi gözaltına alındı.

ÇİFTE STANDART GÜNDEM OLDU

Ortaya çıkan bu iki farklı uygulama, toplumun çeşitli kesimlerinde sert tepkilere yol açtı. Bir tarafta yasak kararına rağmen gerçekleştirilen yürüyüşe gösterilen müsamaha, diğer tarafta ise alın teri ve yasal hakları için yürüyen işçilere uygulanan sert müdahale, kamuoyunda "yasakların içeriğe göre mi uygulandığı" sorusunu gündeme getirdi.