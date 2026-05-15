Terör örgütü SDG elebaşı Mazlum Abdi’nin Mart ayında İmralı’ya giderek PKK elebaşı Abdullah Öcalan ile görüştüğü ortaya çıktı. Barzani’ye yakın haber sitesi Darka Mazi’nin aktardığına göre Mazlum Abdi’ye ziyaretinde SDG Dış İlişkiler Sorumlusu İlham Ahmed de eşlik etti. 24 Ocak’ta Süleymaniye’ye giden Abdi, Talabani kardeşler, ABD özel temsilcisi Tom Barrack ile görüştü. Abdi, Rojava’ya giderek buradan Türkiye’nin hazırladığı bir kanal üzerinden İmralı’ya gitti.

Öcalan burada Abdi ve Ahmed’e “beni anlamadınız” diyerek sert eleştirdi. İlham Ahmed’e “Ben burada devletle anlaştım, ben olmazsam sen de Halep’teki kızlar gibi ya ele geçecektin ya da kendini binadan atacaktın, sizi ben kurtardım” dedi.

‘BU KEZ LAYIK OL’

Öcalan Abdi’ye de “Sen İsrail’in denetiminde devlet kuracaktın olmadı, bak yine bana dönmek zorunda kaldın. Şimdi geçmişin hataları için seni entegrasyonu başarmakla görevlendiriyorum. Bari bu kez layık ol, başar” dediği belirtildi. Abdi, burada Türk yetkililerle de görüştü.

‘Görüşme için plan yapılıyor’

Öte yandan Mazlum Abdi, Türkiye’ye ziyareti için “planlar yapıldığını” ve ziyaret vesilesiyle “Abdullah Öcalan ile de görüşebileceğini” söyledi. Abdi, dün yayınlanan röportajında gazeteci Amberin Zaman’a Türkiye ile temasların sürdüğünü, Ankara’ya ziyaret planının “hazırlık aşamasında” olduğunu söyledi.