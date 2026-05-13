Ank-Ar Araştırma tarafından gerçekleştirilen son kamuoyu araştırması, vatandaşın yeni çözüm süreci ile ilgili görüşlerini de ortaya koydu.

Katılımcılara yöneltilen “Kürtlerin taleplerini ve görüşlerini Selahattin Demirtaş mı yoksa Abdullah Öcalan mı daha iyi temsil ediyor?” sorusuna verilen yanıtlar, parti tabanları arasındaki farklı yaklaşımı gözler önüne serdi.

DEMİRTAŞ ÖCALAN'I GEÇTİ

Araştırmanın genel sonuçlarına göre katılımcıların yüzde 63,9’u Selahattin Demirtaş’ın Kürtlerin taleplerini daha iyi temsil ettiğini düşündüğünü belirtti. Abdullah Öcalan’ı tercih edenlerin oranı yüzde 22,6’da kalırken, yüzde 13,5’lik kesim ise görüş belirtmedi.

CUMHUR İTTİFAKI 'ÖCALAN' DEDİ

Anketin en dikkat çekici bölümü ise Cumhur İttifakı seçmenine ilişkin veriler oldu. AKP seçmeninin yüzde 48’i Abdullah Öcalan’ın Kürtlerin taleplerini daha iyi temsil ettiğini ifade ederken, Selahattin Demirtaş diyenlerin oranı yüzde 41’de kaldı.

Benzer bir tablo MHP seçmeninde de görüldü. MHP tabanının yüzde 44,5’i Öcalan’ı tercih ederken, Demirtaş yanıtını verenlerin oranı yüzde 40,9 olarak ölçüldü.

DEM PARTİ TABANI 'DEMİRTAŞ' DEDİ

DEM Parti seçmeninde ise Selahattin Demirtaş açık farkla öne çıktı. Katılımcıların yüzde 80’i Demirtaş’ı tercih ederken, Abdullah Öcalan diyenlerin oranı yüzde 17,9’da kaldı.

Muhalefet partilerinin seçmenlerinde de Demirtaş’a yönelik desteğin yüksek olduğu görüldü. CHP seçmeninin yüzde 82,4’ü, İYİ Parti seçmeninin yüzde 71,4’ü, Yeniden Refah Partisi seçmeninin yüzde 69,1’i ve Anahtar Parti seçmeninin yüzde 72,6’sı Demirtaş yanıtını verdi.

Kararsız ve oy kullanmayacağını belirten seçmen grubunda da Demirtaş’ın önde olduğu görüldü. Bu grupta katılımcıların yüzde 59,7’si Demirtaş’ı tercih etti.

Araştırma sonuçları, siyasi partilerin tabanları arasındaki yaklaşım farklarını ortaya koyarken, kamuoyunda yeni tartışmaları da beraberinde getirdi.