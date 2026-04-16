Kocaeli'nin Gebze ilçesinde çocuğunu tehdit ettiği iddiasıyla çarptığı motosikletliyi yaralayan otomobil sürücüsünün tutuklanmasına karar verildi. Cumhuriyet Mahallesi Mimar Sinan Caddesi'nde 14 Nisan'da E.B, otomobiliyle çocuğunu tehdit ettiğini öne sürdüğü E.K'nin kullandığı motosiklete çarptı. Çarpmanın etkisiyle savrulan motosiklet sürücüsü yaralanırken, olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. ŞÜPHELİ TUTUKLANDI Yaralı, sağlık personelince hastaneye kaldırılırken, E.B. polis tarafından gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı. Öte yandan olay anı bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi.

