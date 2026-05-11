Kaza, saat 16.00 sıralarında İncekum Mahallesi eski Alanya yolu üzerinde meydana geldi. Berat Hayriye Cömertoğlu İlkokulu öğrencilerini taşıyan, A.T. idaresindeki 07 C 32220 plakalı servis minibüsü, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yol kenarındaki bahçeye devrildi.
Kazada araçta bulunan 7 öğrenciden 6’sı yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık, jandarma ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralı öğrenciler, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla çevredeki hastanelere kaldırıldı.
Tedavi altına alınan öğrencilerin sağlık durumlarının iyi olduğu belirtildi. Kazaya ilişkin inceleme başlatıldı.