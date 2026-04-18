İlknur YAĞUMLİ

Sıranın altında arkadaşı kendisine siper olan 11 yaşındaki öğrenci, korkunç anları anlattı: Bize ‘buradan çıkış yok’ dedi.

Kahramanmaraş’ın Onikişubat ilçesinde okula düzenlenen silahlı saldırıdan yaralı kurtulan 5. sınıf öğrencisi F.İ.Ç. olayda yaşamını yitiren öğretmeninin ve arkadaşlarının acısını yaşıyor.

Silahlı saldırı esnasında saklandığı sıranın altında arkadaşının kendisine siper olduğu F.İ.Ç., sınıfın penceresinden atlaması sonucu ayağından yaralandı. F.İ.Ç. etkisinden kurtulamadığı korkunç olayı şöyle anlattı:

“Sesleri duyunca sıranın altına girdik. Saldırgan sınıfa girince ateş etmeye başladı. Arkadaşımın bana siper olması sayesinde kurtuldum. Mermi isabet eden arkadaşım ise şimdi hastanede ancak iyi durumda.”

PENCEREDEN ATLADI

Saldırganın sınıftan çıkmasının ardından pencereden atladığını anlatan F.İ.Ç. “Biz atlarken diğer sınıfta ateş ediyordu” dedi. Olayın kendisini psikolojik olarak çok yıprattığını ifade eden öğrenci, şunları söyledi:

“Korkudan şu anda eve bile gitmek istemiyorum, okula da gitmek istemiyorum. Okulun eve yakın olması beni çok etkiliyor, bir daha gelirler diye çok korkuyorum. Sınıfımıza girdi ve İngilizce “No way out” ‘Buradan çıkış yok’ diye bir şeyler söyledi. Türkçe konuşmuyordu, İngilizce konuştu.”

DUALARINI EKSİK ETMEYİN

Kızı A.A’nın başından iki kurşun çıkarıldığını ve iyileşmesini beklediğini belirten Ahmet Miraç Ağaoğlu, “İyileşmesini bekliyorum” diyerek, Türkiye’den dua beklediklerini söyledi. Öte yandan, çeşitli hastanelerde tedavileri süren 8 öğrenciden 5’inin yoğun bakımda olduğu belirtildi.

Öğrencilerine siper olan Ayla öğretmenin oğlu: Annem sadece benim değil herkesin kahramanı oldu

Okul saldırısında öğrencilerinin üzerine kapanarak korumaya çalışırken hayatını kaybeden matematik öğretmeni Ayla Kara’nın çocukları taziyeleri kabul ediyor.

55 yaşındaki Ayla Kara’nın avukat oğlu Furkan Kara, annesini kaybetmenin derin üzüntüsünü yaşarken, onun gösterdiği fedakarlıkla da onur duyduklarını belirterek “Bir evlat annesiyle ancak bu kadar gurur duyabilir. Annemin benim kahramanım olduğunu biliyordum ama okulunda da kahraman oldu annem. Bununla ne kadar gurur duysam azdır” dedi.

Diğer oğlu Ertuğrul Kara da “Annemle gurur duyuyorum. Evet, çok üzgünüz ama öğrencileri için çok büyük bir fedakarlık yaptı. Bu yüzden onunla ne kadar gurur duysam az” diye konuştu.

Katilin günlüğünden notlar: Ailem benden nefret ediyor

Kahramanmaraş Ayser Çalık Ortaokulu’nda biri öğretmen 10 kişiyi öldüren 14 yaşındaki İsa Aras Mersinli’nin günlüğüne İngilizce yazdığı kan donduran yeni detaylar dikkat çekti.

‘HEP YALNIZ KALDIM’

Gazeteci Çetin Aydın’ın aktardığına göre, 14 yaşındaki saldırgan, “Hayatım boyunca hep yalnız kaldım. Hep insanlarla kaynaşmaya çalıştım ama yalnız kaldım” diye yazmış. Notunda aile ilişkilerine yönelik ifadeler de kullanan saldırgan Mersinli, “Çok yalnızım. Neredeyse hiç arkadaşım yok. Ailem benden nefret ediyor, benden korkuyor ve hayal kırıklığına uğramış durumda. Ben bir dahiyim. Herkesten daha iyiyim. En üstün insanım. Kendime sadığım. Ben daha iyiyim. Ortalama zekanın çok üstündeyim. 130 IQ testim vardı. Okulda hiç çalışmadan hep yüksek notlar aldım” ifadelerini kullandı. Katilin yeni ortaya çıkan fotoğraflarında babasına ait silahın şarjörünü doldurduğu, etek giyip ayna karşısında geçtiği, babası Uğur Mersinli’ye ait olduğu değerlendirilen polis şapkası ve silah ile poz verdiği görülüyor.

Gözü yaşlı aileler ölen evlatlarını anlattılar

Adnan tek çocuklarıydı, Şuranur vedalaşıp gitti

Ayser Çalık Ortaokulu’nda 1 ve öğretmen 9 öğrenciyi katleden İsa Aras Mersinli, geride gözü yaşlı anne ve babalar ile evlatlar bıraktı.

11 yaşındaki Adnan Göktürk Yeşil’in babası Abdullah Cevdet Yeşil, oğlunun, bu okulda eğitim görmeyi çok istediğini dile getirdi. Yeşil, “Biz de oğlumuzun isteğini kırmadık ve o okula yazdırdık. Başarılı bir öğrenciydi. Okulda yapılan deneme sınavında ikinci olmuştu. Madalya taktılar, çok mutluydu” diye konuştu.

Acılı baba Yeşil, oğlunun saldırıda yaşamını yitiren matematik öğretmeni Ayla Kara’yı çok sevdiğini belirterek, şunları kaydetti:

“Rahmetli olan öğretmenini çok seviyordu. Matematik öğretmeni sınıfta ders anlatırken saldırı olayı olmuş. İlk önce matematik öğretmenini vuruyor, sonra da çocukları şehit ediyor. Sonuç böyle oluyor.”

HABERİ AFRİKA’DA ALDI

Baba Emre Balal, 11 yaşındaki 5. sınıf öğrencisi Furkan Sancak Balal’ın ölüm haberini yurt dışında aldı.

Oğlunun cenazesine yetişemeyeceğini belirten Emre Balal, sosyal medyadan duygusal bir çağrıda bulundu. Tanzanya’dan Türkiye’ye dönmek üzere yola çıktığını ifade eden acılı baba, “Yoldayım ama evladımın cenazesine yetişemeyeceğim” sözleriyle yaşadığı derin acıyı dile getirdi ve “Yalnız bırakmayın oğlumu” çağrısında bulundu.

CENAZESİNİ KILDIRDI

11 yaşındaki Şuranur Sevgi Kazıcı’nın cenaze namazını amcası Şerif Kazıcı kıldırdı. Şeref Kazıcı, yeğeninin yaşam dolu ve çok iyi yetiştirilmiş bir çocuk olduğunu ifade ederek, annesiyle olan son diyaloğunu şu sözlerle aktardı: “Annesi o gün köy yumurtası almış, ‘Gelince yeriz kızım’ demiş ama o yumurtayı yemek kısmet olmadı.”

Şuranur Sevgi Kazıcı’nın sınıfına girmeden hemen önce kendisini bırakan abisine sarılarak “Seni çok seviyorum abi” diyerek vedalaştığı öğrenildi.