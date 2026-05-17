Galatasaray'ın üst üste dördüncü şampiyonluğunun mimarı Okan Buruk, bu gururu ilk kez yaşamıyor. Futbolcuyken de peş peşe dört şampiyonluk kazanan sarı kırmızılıların teknik direktörü, kulüp tarihine adını yazdırdı.

Buruk, dün futbolcu ve hoca olarak kaldırdığı şampiyonluk kupalarının önünde poz verdi. Galatasaray’da futbolculuk döneminde 1996-2000, teknik adamlık kariyerinde de 2022-2026 arasında üst üste 4’er şampiyonluk yaşayan Buruk, kupalar önünde adeta gövde gösterisi yaptı.

