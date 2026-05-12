Sezon başında Fenerbahçe'ye büyük umutlarla kiralanan ancak devre arasında bir anda gönderilen Jhon Duran, Rusya'dan Zenit'e kiralık olarak gitti. Rus ekibinde de oldukça sınırlı forma süresi bulan Kolombiyalı yıldız, kariyeriyle ilgili önemli bir kararın eşiğine geldi.

PAYLAŞIMLARI BEĞENMEYE BAŞLADI

Sürekli oynayabileceği bir kulüp arayışında olan 22 yaşındaki golcü, son dönemde Galatasaray'ın neredeyse tüm sosyal medya paylaşımlarını beğenmeye başladı. Genç yıldızın Galatasaray'a gelmek için menajeri aracılığıyla iletişim kurduğu da öne sürüldü.

OKAN BURUK'UN KARARI BELLİ

Takvim'in haberine göre Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk ise Jhon Duran ismine son derece temkinli yaklaşıyor. Tecrübeli çalıştırıcı, özel hayatındaki düzensizlikleri hem de istikrarsız performansı nedeniyle oyuncunun transferini veto ettiği belirtildi.

Bu sezon devre arasında kiralandığı Rus ekibi Zenit'te yalnızca 6 maça çıkan Duran, 1 gollük skor katkısı verdi.