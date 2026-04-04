Trendyol Süper Lig'in 28. haftasında Trabzonspor, sahasında Galatasaray'ı Onuachu ve Nwaiwu'nun golleriyle 2-1 mağlup etti. Sarı-Kırmızılıların tek sayısı ise Wilfried Singo'dan geldi.

SON DÜDÜK ÇALDI SAHA KARIŞTI

Karşılaşmanın son düdüğünün çalmasının ardından saha içi bir anda karıştı. Sahada yükselen tansiyon, soyunma odalarına kadar taştı. Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk da yaşanan bu hadisenin kendilerini motive ettiğini söyledi.

Okan Buruk'un Trabzonspor maçının ardından yaptığı açıklamalar şöyle:

Maça iyi başlamadık. İlk yarının birçok bölümünde iyi oynamadığımızı söyleyebiliriz ve 1-0 geriye düştük. Özellikle topa sahipken orta saha oyuncularımızın zaman zaman çok geriye gelmesi oyun kurmamızı zorlaştırdı. Rakibimizin baskılarını kırmak için sahaya biraz daha doğru yerleşebilseydik, ilk yarıda da bu baskıyı kırma şansımız olurdu.

"OYUNUN SIK DURMASI RİTMİMİZİ BOZDU"

İkinci yarıda bunu daha iyi yaptık. İlkay’ın girmesi, Yunus’un kanada geçmesi, Barış’ın sola kayması ve Noa’nın forvet arkasına geçmesiyle birlikte topa daha fazla sahip olduk. Nitekim ikinci yarıda topa sahip olma oranımız %70’lere ulaştı. 1-1’den sonra maçı kazanabilecek gibi görünüyorduk; oyuna daha hâkimdik, top bizdeydi. Ancak bir duran top sonrası, rakibimizin kendi yarı sahasında bekleyerek iyi savunma yapması işleri zorlaştırdı. Pozisyonlara girdik, 1-2 fırsat yakaladık ama maç çok fazla oynanmadı.

Özellikle son bölümde oyunun sık sık durması ritmimizi bozdu. Hakemin sarı kartı geç göstermesi ve uzatma dakikalarının az olması da oyunun akışını etkiledi. Onana oyunun süresini kullandı. Çok geç bir sarı kart geldi. Uzatmalarda da oyun neredeyse hiç oynanmadı. Rakip yarı sahaya yerleşmiştik; bire birler, uzaktan şutlar ve yan ortalarla gol aradık. Nitekim golü de bu şekilde bulduk, bir duran toptan da pozisyon yakaladık. İkinci yarı, ilk yarıya göre çok daha iyiydik ama genel olarak kendi oyun seviyemizin altında kaldığımız bir maç oldu.

"YAŞANANLAR BİZE MOTİVASYON OLDU"

Rakibimizi tebrik ediyorum. Bizim için önemli bir avantaj hâlâ devam ediyor. Bu maçın bize ders olacağını ve bizi motive edeceğini düşünüyorum. Maç sonu ve soyunma odasına girişte yaşananlar da takım adına bir motivasyon unsuru oldu; içeride bunları konuştuk. Kaybetmek üzücü ama bu takım yine şampiyon olacaktır, kimsenin şüphesi olmasın.

Çarşamba günü önemli bir maça çıkacağız. Göztepe ile oynayacağımız eksik maçta puan farkını yeniden artırmayı hedefliyoruz. Zor bir rakibe karşı oynayacağız ama taraftarımız üzülmesin, moralini bozmasın. Hep birlikte 26. şampiyonluk için elimizden geleni yapacağız.

Bu tür durumları daha önce de yaşadık. Bazen bu tür kayıplar ders olur. Şampiyonluk yolunda enerjimizi sahaya daha fazla yansıtmamız, birlikteliğimizi ve oyun aklımızı güçlendirmemiz gerekiyor. Deplasmanlarda daha rahat oynamalı, kendimize daha çok güvenmeliyiz. Bu seviyede bir takımın, top ayağındayken daha üretken olması gerekir. Deplasman performansımızda en büyük sıkıntı özgüven eksikliği gibi görünüyor; bunu gidermeliyiz.

Bunun için ya kadroda değişiklik yapacaksınız ya da mevcut oyunculardan daha yüksek verim alacaksınız. Bu maç, hem benim hem de takım için önemli bir gösterge oldu.

"BEKLEDİĞİMİZ ŞEYLERDİ..."

Maç sonu yaşananlar ise istemediğimiz görüntülerdi. Öncelikle Fatih Tekke hocayı tebrik ettim ancak sahaya dışarıdan girenlerle birlikte gereksiz bir kalabalık oluştu. Bu süreçte Abdülkerim Bardakcı’ya ikinci sarı kart çıkması da yaşandı. Açıkçası bunlar artık beklediğimiz şeyler hâline geldi. VAR müdahaleleri gibi konularda da benzer durumları sıkça görüyoruz.

Sonuç olarak, bugün Trabzonspor galibiyet aldı; onları tebrik ediyorum. İyi oynadılar, iyi mücadele ettiler. Bizim ise oyun olarak daha iyi olmamız gerekiyor.

Elbette bazı oyuncuların eksikliği oyunu etkileyebiliyor. Birçok takımda bu durum görülür. Oyuncular aynı konsantrasyon ve isteği göstermeye çalışsa da, bazı isimlerin yokluğu oyunun akışını değiştirebiliyor. Sürekli oynayan oyuncuların eksikliği hissedilebiliyor. Örneğin Mauro Icardi uzun süredir düzenli süre almadı; bu da ritim açısından etkili olabiliyor. Ancak tüm oyuncularımız en üst seviyede mücadele etmeye çalıştı. Bazen istedikleriniz sahaya yansımaz. Santrfora daha fazla top getirebildiğimiz bir oyun yapısı, hücumda bizi daha tehlikeli hâle getirecektir. Dediğiniz gibi bazı oyuncular takım için daha kritik rol oynayabiliyor.