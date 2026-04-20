Şanlıurfa ve Kahramanmaraş'ta peş peşe yaşanan acı okul saldırılarının ardından, İletişim Başkanlığı, ülke genelinde yürütülen operasyonların ve yasal süreçlerin son bilançosunu kamuoyuyla paylaştı.
İletişim Başkanlığı tarafından yapılan resmi açıklamaya göre, Türkiye genelindeki 72 ilin Cumhuriyet Başsavcılığı koordinasyonunda dev bir soruşturma ağı oluşturuldu. Yürütülen titiz çalışmalar neticesinde, sosyal medya üzerinden infial yaratmaya çalışan toplam 661 hesap sahibi tespit edilerek haklarında adli soruşturma başlatıldı. Emniyet güçlerinin operasyonlarıyla gözaltına alınarak adli makamlara sevk edilen şüphelilerden 68 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi. Hakim karşısına çıkan 127 şüpheli hakkında adli kontrol tedbiri uygulanmasına hükmedilirken, olaylara karışan 5 kişi hakkında ise Çocuk Koruma Kanunu kapsamında özel tedbir kararları devreye sokuldu.
ARANAN 95 KİŞİ İÇİN ÇALIŞMALAR SÜRÜYOR
Geniş çaplı soruşturmalar kapsamında yakalanan ve işlemleri tamamlanan şüphelilerden 117'si serbest bırakılarak ailelerine teslim edildi. Öte yandan, adreslerinde bulunamayan veya kimlik tespiti süren 95 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürüyor.
BİN 104 SOSYAL MEDYA HESABI KAPATILDI
Yapılan incelemeler neticesinde, kamu düzenini bozmaya yönelik tehdit ve dezenformasyon içerikli yayın yaptığı belirlenen bin 104 sosyal medya hesabına erişim engeli getirildiği duyuruldu.