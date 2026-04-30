Kayseri'nin Melikgazi ilçesinde eğitim veren Vilayetler Hizmet Birliği Anaokulu'nun bahçesinde öğretmenler ve öğrenciler tarafından bir gösteri etkinliği düzenlendiği sırada aniden şiddetli rüzgar etkili olmaya başladı. Rüzgarın şiddetine dayanamayarak yerinden çıkan bir tabela, o an gösteri alanında bulunan öğretmen ve öğrencilerin üzerine doğru devrildi.
ÖĞRETMEN HASTANEYE KALDIRILDI
Yaşanan olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine bölgeye sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine ulaşan ekiplerin yaptığı ilk kontrollerde, öğrencilerin herhangi bir yaralanma yaşamadığı ve sağlık durumlarının iyi olduğu tespit edildi. Üzerine tabela düşen bir öğretmen ise sağlık ekipleri tarafından tedbir amaçlı olarak hastaneye kaldırıldı.