Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin, “Türkiye Yüzyılı Maarif Modeli” kapsamında müfredattaki kavramsal değişiklikleri açıkladı.

HAÇLI SEFERLERİ DEĞİL HAÇLI SALDIRILARI

Tekin, "Mesela çok masum gibi bir şey geliyor. Haçlı Seferleri diye öğretiyorlar. Sefer deyince yani böyle makul bir şey, çok zararlı bir şey değil diye düşünüyoruz. Ama o bir saldırı" ifadelerini kullandı. Tekin yeni müfredat kapsamında “Haçlı Seferleri” yerine “Haçlı Saldırıları” ifadesinin kullanılacağını belirtti.

COĞRAFİ KEŞİFLER DEĞİL SÖMÜRGECİLİĞİN BAŞLANGICI

Bakan Tekin, “Coğrafi Keşifler” kavramı için de “Bu süreç aslında sömürgeciliğin başlangıcıdır" ifadelerini kullandı.

ORTA ASYA DEĞİL TÜRKİSTAN

Konuşmasında “Orta Asya” kavramına da değinen Tekin, bu ifadenin yerine “Türkistan” kavramının kullanımının tercih edildiğini belirtti.

EGE DENİZİ DEĞİL ADALAR DENİZİ

Tekin ayrıca, “Lozan imzalandığında Ege Denizi yoktu. Neden Ege Denizi demiyorlar. Çünkü denizin adı Adalar Denizi. Ege Denizi, 2.Dünya Savaşı’ndan sonra Yunanistan’ın da isteğiyle literatüre giren bir kavram” dedi.