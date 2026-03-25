İstanbul’un Pendik ilçesi Cahit Zarifoğlu Ortaokulu önünde seyir halinde olan iki kadın sürücü, iddiaya göre yol verme meselesi yüzünden sözlü tartışmaya başladı. Sözlü atışmanın büyümesi üzerine her iki sürücü de araçlarını yol kenarına çekerek aşağı indi. Trafiğin ortasında bir anda birbirine saldıran kadınlar, çevredeki vatandaşların şaşkın bakışları arasında saç saça kavga etmeye başladı.
ARAÇLARDA ÇOCUKLAR DA VARDI
Kavganın en dikkat çeken ve üzücü detayı ise her iki kadının aracında da çocukların bulunması oldu. Okul önündeki kavgayı gören diğer sürücüler ve çevre sakinleri araya girerek tarafları sakinleştirmeye çalıştı. Uzun uğraşlar sonucu birbirinden ayrılan kadın sürücüler, çevredeki tepkilerin ardından araçlarına binerek olay yerinden uzaklaştı.
Polis ekiplerinin olayla ilgili inceleme başlatıp başlatmadığı henüz bilinmezken, görüntüler sosyal medyada tepki topladı.