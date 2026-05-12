Kahramanmaraş'ta bir 10 kişinin yaşamını yitirdiği okul saldırısının ardından yaptıkları açıklamalar nedeniyle hedef alındıklarını belirten Eğitim-İş Genel Özlük-Hukuk ve TİS Sekreteri Yeliz Toy, hakkında idari soruşturma başlatıldığını açıkladı. Toy, soruşturmayı “hukuksuz” olarak nitelendirirken, ifade vermeye gitmeyeceğini söyledi.

“CENAZEDE ÇÖZÜM BEKLEDİK, ‘ŞOV YAPMAYIN’ YANITI ALDIK”

Yeliz Toy, okulda öldürülen öğretmen ve öğrenciler için Kahramanmaraş’ta düzenlenen cenaze töreninde Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’e seslendiklerini belirtti. Toy, “Okulda ölmek istemiyoruz dedik. Ancak Bakan Tekin bu çağrıyı ‘şov’ olarak niteledi” ifadelerini kullandı.

Toy, yaşananların ardından kendisi hakkında soruşturma açıldığını belirterek, “Öğretmenler okulda katledilirken güvenliği sağlayamayanlar, şimdi gerçekleri söyleyenleri susturmaya çalışıyor” dedi. Hakkında başlatılan soruşturmayı tanımadığını ifade eden Toy, şu açıklamayı yaptı:

“İfadeye gitmeyeceğim. Hukuksuz bulduğum, adaleti bir susturma aracına dönüştüren bu soruşturmada size ifade vermeyeceğim. Söyleyeceklerimi Ayla öğretmenin cenazesinde, katliamın yaşandığı okulda ve televizyon ekranlarında söyledim.”

“SORUŞTURULMASI GEREKEN SENDİKACILAR DEĞİL”

Toy, soruşturmanın muhatabının sendikacılar değil, eğitim kurumlarında yaşanan güvenlik sorunları olduğunu vurgulayarak, “Soruşturulması gereken, ‘ölmek istemiyoruz’ diyenler değil; okulları kaderine terk edenlerdir” dedi.

Sendikacılar ile bakanlık arasında “amir-memur ilişkisi olmadığını” kaydeden Toy, “Biz bu halkın, çocukların ve öğretmenlik mesleğinin onurunu temsil ediyoruz. Her eleştiride soruşturma açılması sendikal haklara müdahaledir” diye konuştu.

“BENİ DEĞİL, İHMALLERİ SORUŞTURUN”

Açıklamasında Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin’i doğrudan hedef alan Toy, “Beni değil, ihmallerinizi soruşturun. Beni değil, liyakatsizliğinizi yargılayın” ifadelerini kullandı.

Toy, eğitim emekçilerinin can güvenliği için mücadele etmeyi sürdüreceklerini belirterek, “Öğretmenin can derdinde, bakanın şov peşinde olduğu bu düzen değişecek” dedi.