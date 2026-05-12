2026 FIFA Dünya Kupası'nın ABD ve Kanada'yla birlikte ortak ev sahipliğini üstlenen Meksika'da hem dev turnuva hem de aşırı sıcaklar nedeniyle okulların erken tatil edilerek 5 Haziran'da biteceği duyurulmuştu. Meksika Eğitim Bakanı Mario Delgado ise konuya ilişkin yeni kararlarını duyurdu.

Bakan Delgado, 2025-2026 eğitim öğretim takviminin ilk planlamada yer aldığı üzere 15 Temmuz'da bitirileceğini açıkladı.

Delgado, X hesabından yaptığı açıklamada "Toplu bir müzakere sürecinin ardından ve Başkanımızın çağrısına yanıt olarak 2025-2026 eğitim öğretim takvimini koruma ve planlandığı gibi 15 Temmuz'da dönemi sonlandırma konusunda anlaşmaya varılmıştır" dedi.