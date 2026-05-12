Hawaii Takımadaları yakınlarında gerçekleştirilen bir derin deniz araştırması, okyanus tabanında "parke taşlı bir yolu" andıran ilginç bir jeolojik yapıyı gün yüzüne çıkardı.

Bir su altı araştırma aracının kameralarına yansıyan görüntülerde, deniz tabanında düzgün kesilmiş plakalardan oluşan ve insan eliyle yapılmış bir yolu andıran formasyon tespit edildi. Keşif anının canlı yayınlandığı sırada araştırmacıların şaşkınlığı kameralara yansırken, sosyal medyada bu yapının efsanevi kayıp kıta Atlantis'e ait olabileceği yönünde spekülasyonlar yapıldı. Ancak bilim insanları, yapının Atlantis ile bir bağı olmadığını, zira efsaneye konu olan bölgenin Atlantik Okyanusu olduğunu belirtti.

ASLINDA ANTİK BİR VOLKANİK SÜREÇ OLDUĞU ORTAYA ÇIKTI

Yapılan detaylı incelemeler sonucunda, "yol" görünümündeki bu yapının aslında antik bir volkanik süreç olduğu anlaşıldı. Uzmanların açıklamalarına göre, su altı yanardağından çıkan kızgın lavın soğuk deniz suyuyla teması, lavın parçalanmasına neden oluyor.

Tekrarlanan ısınma ve soğuma döngüleri sonucunda oluşan termal gerilim, kayada 90 derecelik açılarla kesişen dik çatlaklar meydana getiriyor. Bu çatlakların oluşturduğu dikdörtgen yapılar, dışarıdan bakıldığında düzenli bir kaldırım döşemesi illüzyonu yaratıyor.

OKYANUS TABANININ %99'U HALA KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Bu keşif, insanlığın okyanus tabanı hakkındaki bilgi eksikliğini de tekrar gündeme getirdi. Ocean Discovery League ve Boston Üniversitesi verilerine göre, derin deniz tabanının yalnızca %0,0006 ile %0,001 arasındaki küçük bir kısmı görsel olarak incelenebildi.

Science Advances dergisinde yayımlanan 2025 tarihli bir çalışma, su altı araştırmalarının %58'inin açık denizlerde olmasına rağmen, bilimsel dalışların sadece %19'unun bu bölgelerde gerçekleştiğini; verilerin çoğunlukla ABD, Japonya ve Yeni Zelanda'nın kara sularıyla sınırlı kaldığını ortaya koydu.