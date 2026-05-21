Araştırmacılar tarafından 'Snuffleupagus' lakabı verilen canlı, derin deniz araştırmaları sırasında görüntülendi. Uzmanlar, balığın üzerindeki saç benzeri çıkıntıların aslında özel deri yapıları olduğunu ve deniz tabanındaki yaşam koşullarına uyum sağlamak için gelişmiş olabileceğini düşünüyor. OKYANUSUN DERİNLİKLERİNDE KEŞFEDİLDİ Keşif, NOAA’nın Alaska açıklarında yürüttüğü derin deniz ekosistemi araştırmaları sırasında yapıldı. Uzmanlar, okyanusun yüzlerce metre altındaki bölgelerde yaşayan canlıların hâlâ büyük ölçüde bilinmediğini belirtiyor. Araştırma ekibinde yer alan bilim insanları, yeni türün ilk görüntülerini incelediklerinde bunun alışılmış balıklardan oldukça farklı göründüğünü ifade etti. Özellikle kadifemsi görüntüsü nedeniyle canlıya sosyal medyada “peluş balık” yorumları yapıldı. Bilim insanlarına göre Pasifik Okyanusu’nun derinliklerinde hâlâ keşfedilmeyi bekleyen binlerce canlı türü bulunuyor. Yeni keşfin de deniz ekosistemlerinin anlaşılması açısından önemli veriler sağlayabileceği belirtiliyor.

