New York Times’ın da aktardığı bilimsel çalışmaya göre, modern fener balıklarının atalarındaki ilk "yem" uzantısı yaklaşık 72 milyon yıl önce ortaya çıktı. İlk aşamalarda herhangi bir ışık veya kimyasal sinyal barındırmayan bu yapının tamamen mekanik bir işlev gördüğü saptandı.

34 MİLYON YIL ÖNCE IŞIKLI SİNYAL DÖNEMİ BAŞLADI

Araştırmada, fener balıklarının çeşitliliğindeki keskin artışın, yaklaşık 34 ila 23 milyon yıl önce derin deniz türlerinde "biyolüminesans" (ışık üreten) yemlerin ortaya çıkışıyla eş zamanlı olduğu belirlendi. Bilim insanları, ışık sinyallerinin bu dönemden itibaren sadece avlanma amacıyla değil, karanlık derinliklerde eş bulma ve iletişim kurma amacıyla da kullanılmaya başlandığını kaydetti.

Fener balığının farklı grupları zamanla farklı adaptasyonlar geliştirdi. Yaklaşık 49 milyon yıl önce bazı türler avlarını kimyasal yemlerle cezbetme yöntemi geliştirirken, benzer mekanizmaların 5 milyon yıl önce siğilli kurbağa balıklarında da ortaya çıktığı gözlemlendi.

DEĞİŞEN SIRT YÜZGECİ IŞINI

Biyolog Alex Mile ve ekibi, söz konusu "olta çubuğu"nun aslında evrim sürecinde farklılaşmış bir sırt yüzgeci ışını olduğunu bildirdi. Bu yapının okyanusun farklı derinliklerine geçiş ve değişen görüş koşullarına uyum sağlama sürecinde hayatta kalmak için kilit bir sinyal aracına dönüştüğü vurgulandı.

Bilimsel makalede, fener balıklarındaki yem biçimlerinin çeşitliliğinin; mercan resiflerinden güneş ışığının ulaşmadığı derin denizlere kadar farklı ekolojik nişlere sağlanan uyumu yansıttığı ifade edildi. Araştırmacılar, biyolüminesansın okyanus derinliklerinde av ve avcı etkileşiminin ana yolu haline geldiğinin altını çizdi.