Bilim dünyasında dengeler hızla değişirken, ülkelerin araştırma yaklaşımları da farklı yönlere kayıyor. Bazı devletler bilimsel bütçelerini kısma yoluna giderken, bazıları ise sınırları zorlayan projelere yatırım yaparak öne çıkmayı hedefliyor. Bu yarışta dikkat çeken adımlardan biri de Çin’den geldi. Ülke, okyanus araştırmalarında yeni bir dönemin kapısını aralayabilecek devasa bir platform inşa etmeye hazırlanıyor.

30 KATLI OLACAK TASARLANDI

Shanghai Jiao Tong Üniversitesi tarafından geliştirilen “Açık Deniz Yüzen Ada” projesi, tamamlandığında dünyanın en büyük ve dört mevsim hizmet verebilen deniz araştırma platformlarından biri olacak. Yaklaşık 30 katlı olarak tasarlanan yapı, ilk bakışta bir kruvaziyer gemisini andırsa da klasik gemilerden oldukça farklı bir sistemle çalışacak. Yarı batık tasarımı sayesinde petrol platformları gibi sabit kalabilecek olan bu yapı, aynı zamanda gemi teknolojilerinden de yararlanarak hibrit bir mühendislik yaklaşımı sunuyor.

240 KİŞİLİK KAPASİTEYE SAHİP OLACAK

Yaklaşık 240 kişilik kapasiteye sahip olması planlanan platform, büyüklüğüyle de dikkat çekiyor. Güverte alanı neredeyse iki Amerikan futbol sahasına eşdeğer olacak. Bu geniş alan ve yüksek kapasite, platformun yalnızca tek bir alana değil, birçok farklı bilimsel ve teknik çalışmaya ev sahipliği yapmasını mümkün kılacak. Deniz felaketlerinden meteorolojik gözlemlere, okyanus ekosistemlerinden ağır deniz ekipmanlarının testine kadar geniş bir kullanım yelpazesi sunacak.

ARAÇLAR DOĞRUDAN SUYA İNEBİLECEK

Platformun en dikkat çekici özelliklerinden biri ise merkezinde yer alacak olan “moon pool” sistemi. Bu özel açıklık sayesinde denizaltı araçları doğrudan suya indirilebilecek ve operasyonlar çok daha güvenli ve hızlı şekilde gerçekleştirilebilecek. Yetkililerin verdiği bilgilere göre bu alan, mavi balina büyüklüğüne ulaşan araçların bile konuşlandırılmasına imkan tanıyacak kadar geniş olacak. Bu özellik, platformu derin deniz araştırmaları açısından son derece benzersiz kılıyor.

TEKNOLOJİK TESTLER İÇİN KULLANILACAK

Platform yalnızca bilimsel gözlemler için değil, aynı zamanda teknolojik testler için de kullanılacak. Derin deniz madenciliği sistemleri ve açık deniz enerji ekipmanları burada test edilecek. Yaklaşık 10 bin metreye kadar uzanan derinliklerde çalışabilecek şekilde planlanan yapı, okyanusların büyük bir bölümünü kapsayan araştırmalara olanak sağlayacak. Bu yönüyle proje, yalnızca bir araştırma üssü değil, aynı zamanda geleceğin deniz teknolojilerinin geliştirileceği bir merkez olarak görülüyor.

2030'DA TAMAMLANACAK

2030 yılında tamamlanması hedeflenen bu dev platform, bilim insanlarına laboratuvar ortamının ötesine geçme imkânı sunacak. Araştırmacılar, tayfun oluşumlarından okyanus akıntılarına kadar birçok doğa olayını doğrudan yerinde inceleyebilecek.