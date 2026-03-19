İran saldırılarında hayatını kaybettiği ve yapay zeka görüntüleri ile dünyaya mesaj verdiği iddia edilen İsrail Başbakanı Netanyahu, Tel Aviv'de basın mensupları ile canlı yayında basın toplantısına katıldı.

Netanyahu şu ifadeleri kullandı:

"- İran'ın elinde çok az füze kaldı. İran'ın kaderi yalnızca İranlıların elindedir. Hazar Denizi'nde İran'ın filosunu mahvetti. İsrail hiç bu kadar güçlü olmamıştı."

- İran halkının bu koşullardan faydalanıp faydalanmayacağını söylemek için henüz çok erken, biz onların faydalanmasını sağlamak için çalışıyoruz, ancak sonuçta her şey yalnızca onlara bağlı olacak.

- Hayattayım. Kudüs, Tel Aviv ve Hayfa'da yüzlerce kulenin yıkıldığından bahsettiler, ancak yıkılan kuleler Beyrut ve Tahran'da. Ortadoğu'yu tanınmayacak hale getirdik. Barış için el uzatan herkesi kucaklayacağız. Bize zarar vermeye çalışanların elini keseceğiz."

"Hürmüz ve Kızıldeniz boğazlarını atlayacak alternatif güzergahlara ihtiyacımız var. İran rejiminin çatlamaya başladığına dair işaretler var. İran'ın uranyum zenginleştirme veya balistik füze üretme yeteneği yok. Dünya Başkan Trump'a borçludur.

- Bu açılış konuşmamı bir başka yalan haberle bitirmek istiyorum: İsrail'in bir şekilde ABD'yi İran'la olan bir çatışmaya sürüklediği iddiası. Birileri gerçekten Başkan Trump'a ne yapması gerektiğini söyleyebileceğini mi düşünüyor? Hadi ama!"

KARA OPERASYONU MU GELECEK?

"- Hiçbir devrim deniz gücü ile olmaz. Bağlantılı bir kara gücünün de desteği gerekiyor. Ne yazık ki İsa Mesih'in Cengiz Han'a karşı hiçbir üstünlüğü yok. Çünkü yeterince güçlü, acımasız ve kudretliyseniz, kötülük iyiliğin üstesinden gelir."

İran, İsrail Başbakanı Netanyahu'nun basın toplantısı düzenlediği sırada İsrail'in kuzeyine füzelerle misilleme yaptı