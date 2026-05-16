Kocaeli’de, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla gerçekleştirilecek “Büyük Gençlik Buluşması” öncesinde kent genelinde hazırlıklar sürerken, CHP Kartepe Gençlik Kolları’nın yaptığı protesto gündem oldu. AKP Gençlik Kolları tarafından organize edilen etkinliğin afişlerinin yer aldığı bir üst geçide asılan pankartta, Gebze’deki bina çökmesi ile Dilovası’ndaki yangında yaşamını yitiren gençlerin fotoğraflarına yer verildi.

“İHMALLERİNİZDEN DOLAYI YOKLAR”

CHP’li gençlerin astığı pankartta, “Belki onlar da orada olmak isterdi, ama sizin ihmallerinizden dolayı yoklar” ifadeleri kullanıldı. Protesto, kentte Erdoğan'ın katılımıyla yapılacak etkinlik için güvenlik önlemlerinin artırıldığı saatlerde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin 81 ilinden gençlerin katılımının beklendiği organizasyon öncesinde, etkinlik alanı çevresi ile Cumhurbaşkanı’nın geçiş güzergâhlarında yoğun güvenlik önlemleri alındı. Kentteki köprüler, üst geçitler ve billboardlar etkinlik afişleriyle donatıldı.

CHP’DEN SERT AÇIKLAMA

Afişli protestonun ardından CHP Kartepe Gençlik Kolları Başkanlığı tarafından yapılan açıklamada, iktidarın “ihmaller” nedeniyle eleştirildiği ifadeler yer aldı.

Açıklamada şu değerlendirme yapıldı:

“Bir yanda Kocaeli’de kurulan şatafatlı ‘gençlik’ sahneleri, diğer yanda ihmaller yüzünden toprağa verdiğimiz gençlerimiz… Gebze’de çöken binanın altında kalan ailemiz ve Dilovası’ndaki yangında hayattan koparılan kardeşlerimiz bugün aramızda yok. Belki onlar da orada olmak, yaşamak ve hayal kurmak isterdi. Ama sizin denetimsizliğiniz, sizin rant düzeniniz ve sizin ihmalleriniz buna engel oldu.”

CHP’li gençler, yaşamını yitiren gençlerin hesabının sorulacağını belirterek, “Hayalleri yarım bırakılan her bir gencimizin sesi olmaya devam edeceğiz” mesajını verdi.