Erol Köse, İstanbul Sarıyer’de bulunan bir sitedeki evinin 16’ncı katından düşerek yaşamını yitirdi. Erol Köse’nin ölümü sonrası başlatılan soruşturma devam ederken, olayın intihar olup olmadığına ilişkin incelemeler sürüyor.

SES KAYDI ORTAYA ÇIKTI

Erol Köse’nin ölümüne ilişkin yürütülen soruşturma kapsamında yeni detaylar ortaya çıkmaya devam ediyor.

İddiaya göre, ünlü yapımcı Erol Köse’nin ölümünden yaklaşık 3 ay önce avukatı Betül Bedir’e gönderdiği bir ses kaydına ulaşıldı. Ortaya çıkan ses kaydında Köse'nin vasiyetine dair bilgiler yer aldı.

''HER AN HER ŞEY OLABİLİR''

Ses kaydında Erol Köse’nin dikkat çeken ifadeler kullandığı öğrenildi. Kayıtta şu sözlerin yer aldığı belirtildi:

“Size güvenim sonsuz, vasiyetimdir; bana bir şey olsa bile kızım haberdar durumdan, yatırmayı unutmayın, hakkınızı helal edin. Ben kötüyüm, her an her şey olabilir.”

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Olaya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirten İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı, "Yapımcı Erol Köse’nin hayatını kaybetmesine ilişkin olayla ilgili olarak cumhuriyet başsavcılığımızca re’sen soruşturma işlemlerine başlanılmış olup, yapılacak tahkikat ve otopsi işlemleri sonucunda ayrıntılı olarak bilgi verilecektir" ifadeleri kullanıldı.

'1 HAFTA ÖNCE ESERLERİNİN HAKKINI KIZINA DEVRETMİŞ'

Şarkıcı Yaşar İpek, "Şoktayım, keşke kabus olsa diyorum. Erol abi benim 6 yaşımdan beri tanıdığım biri. Evimizin içinden biriydi, yaklaşık birkaç yıldır aynı sitede oturuyoruz. Daha önce sohbet ettik 'Yeni şeyler yapıyorum inşallah uğra bir gün' dedi. Erol abi derdinden, sıkıntısından kendini atacak bir insan değil. Biri atmaya gitse buna müsaade edebilecek bir insanda değil. Yalnız yaşıyormuş, ne diyeceğimi bilemiyorum şoktayım gerçekten. Kızı bildiğim kadarıyla yurt dışında okuyor. Az evvel bir arkadaşımdan öğrendiğim kadarıyla 1 hafta önce MSG (Musiki Eseri Sahipleri Grubu)'den eserlerinin haklarının hepsini kızına devretmiş. Durup dururken 1 hafta önce öyle bir şey yapmış. Şirketinden, eserlerinden olan bütün haklarını ve kazançlarını kızına devretmiş" şeklinde konuştu.